El IPC de Alemania repuntó al 2,1% en enero

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania se situó el pasado mes de enero en el 2,1% interanual, tres décimas por encima de la subida de los precios el mes anterior, según ha confirmado la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, repuntó una décima respecto de diciembre para quedarse en el 2,1%, muy cercano al objetivo de estabilidad a medio plazo marcado por el Banco Central Europeo (BCE).

"En general, la inflación se intensificó a principios de año", dijo Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), señalando que los precios de los alimentos subieron con mayor intensidad en enero que en los meses anteriores. "Además, el aumento de los precios de los servicios también influyó al alza en la tasa de inflación en enero", añadió.

En el primer mes de 2026, la evolución de la tasa de inflación reflejó un abaratamiento del 1,7% en la factura energética frente a la bajada previa del 1,3%, mientras que el aumento del coste de los alimentos fue del 2,1%, en contraste con la subida del 0,8% en diciembre de 2025.

De su lado, el coste de los bienes se elevó en enero un 1%, seis décimas más, al tiempo que el de los servicios hizo lo propio con un 3,2%, tres décimas menos.

De excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania fue del 2,5%, una décima más.