El IPC de China repuntó en diciembre al 0,8%, alcanzando máximos de casi tres años

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de diciembre una subida interanual del 0,8%, una décima más que el mes anterior y el mayor incremento de los precios desde febrero de 2023, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La aceleración de los precios en el gigante asiático en el último mes de 2025 reflejó la subida del 1,1% del coste de los alimentos, incluyendo un encarecimiento del 18,2% de las verduras frescas, aunque la carne bajó un 6,1%.

De su lado, la variable subyacente de inflación, que excluye de su cálculo los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, despidió 2025 con una subida interanual del 1,2%, en línea con el mes anterior.

De este modo, para el conjunto de 2025 la tasa de inflación promedio de China fue del 0%, frente al 0,2% del año anterior, el dato más débil desde 2009, mientras que la subida subyacente de los precios el año pasado fue del 0,7%, dos décimas más que en 2024.

En el caso del índice de precios de producción industrial (PPI) de China, la referencia frenó su bajada interanual al 1,9% en diciembre, tras caer un 2,2% en noviembre. En el conjunto de 2025, la inflación industrial registró un descenso medio del 2,6%.