El IPC del Reino Unido se mantuvo en el 3% antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de febrero en el 3%, repitiendo el ritmo de subida de precios observado en enero antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán desencadenarán la actual crisis en Oriente Próximo, según refleja el dato de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo la tasa de inflación del Reino Unido cumple once meses alcanzando un nivel igual o superior al 3% y se mantiene así por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantuvo estable en marzo el tipo de interés de referencia en el 3,75%.

Según los datos de la ONS, en febrero, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,3% interanual, tres décimas menos que en enero, mientras que el transporte lo hizo un 2,4%, frente al 2,7% del mes anterior, y la educación vovlió a subir un 5,1% interanual.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 1,6% interanual, igual que en enero, mientras que los servicios se encarecieron un 4,3% interanual, una décima por debajo de la subida interanual del mes anterior.

La tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en febrero en el 3,2%, frente al 3,1% del arranque de 2026.

La subida de los precios en Reino Unido en el mes de febrero se situó sustancialmente por encima de la tasa de inflación interanual de la zona euro (1,9%), así como del dato correspondiente al conjunto de la Unión Europea (2,1%).