El IPC del Reino Unido se moderó al 3% en enero y deja vía libre al Banco de Inglaterra

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres.- MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 3%, lo que implica una sustancial desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida del coste de la vida desde marzo de 2025, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Si bien la inflación comenzó 2026 por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantuvo estable en enero el tipo de interés de referencia en el 3,75%, la desaceleración de las presiones inflacionistas, junto con el repunte del desempleo al 5,2%, en máximos de cinco año, invitan a pensar que el instituto emisor británico rebajará el precio del dinero en su reunión de marzo.

Según los datos de la ONS, en enero, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,6% interanual, nueve décimas menos que en diciembre de 2025, mientras que el transporte lo hizo un 2,7%, frente al 4% del mes anterior, y la educación subió un 5,1%, frente al 7,6% del cierre de 2025.

El coste del conjunto de bienes frenó su subida en enero al 1,6% interanual desde el 2,2% de diciembre de 2025, mientras que los servicios se encarecieron un 4,4% interanual, una décima por debajo de la subida interanual del mes pasado.

La tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en enero en el 3,1%, frente al 3,2% del cierre de 2025.

A pesar de la fuerte desaceleración de la subida de los precios en enero, la tasa de inflación interanual de Reino Unido en enero superó el dato comparable de la zona euro (1,7%), sobrepasando las subidas de precios en Alemania (2,1%) y Francia (0,4%).