Italia amenaza con empañar una cumbre dedicada a seguir avanzando en la arquitectura del euro

Publicado 18/10/2018 10:05:32 CET

BRUSELAS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conflicto abierto entre la Comisión Europea y el Gobierno italiano a cuenta del borrador presupuestario para 2019 de Roma, que triplica el objetivo de déficit público acordado, amenaza con empañar una cumbre del euro que en principio está destinada a avanzar en las conversaciones sobre la reforma de la moneda única.

Los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán este jueves durante su almuerzo una sesión en la que harán balance de los avances conseguidos a nivel de ministros para reforzar las estructuras de la eurozona, en especial con respecto a la Unión Bancaria y al refuerzo de las competencias del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El objetivo de estas negociaciones es poder tomar las primeras decisiones al respecto en la cumbre que mantendrán los líderes en diciembre.

Sin embargo, la situación que ha provocado la coalición entre Movimiento Cinco Estrellas y la Lega con un presupuesto que eleva el déficit público italiano hasta el 2,4% del PIB tiene visos de teñir los debates de este jueves dadas las tensiones económicas que provocó el anuncio de que Roma incumplirá lo pactado y a pesar de que la agenda formal no incluye este punto.

Sobre esta cuestión, un alto funcionario europeo ha confiado en que los líderes muestren "respeto mutuo" si este asunto --uno de los más "calientes"-- llega finalmente a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno, aunque también ha confiado en que la sesión "se dedique a los progresos para la Unión Económica y Monetaria.

Fuentes diplomáticas tampoco descartan que el presupuesto italiano entre en el menú de los líderes, y además añaden que la actitud de Roma en esta cuestión "no ayuda". "Es un tema que no ha hecho nada más que empezar, pero no es el mejor momento" para tratarlo, confiesan.

En todo caso, estas mismas fuentes subrayan que "todo el mundo reconoce" que el caso del presupuesto español está "en otro universo" si se compara con el caso italiano. Sin embargo, no han detallado si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aprovechará la ocasión para defender el borrador enviado a Bruselas.

Por su parte, fuentes diplomáticas francesas admiten que existe "inquietud" por Italia, pero insisten en que no está incluido en la agenda del debate. Estas mismas fuentes recuerdan que es Bruselas la que tiene que evaluar el borrador, pero añaden que si el primer ministro italiano Giuseppe Conte saca este tema en el debate a Veintisiete dejará de ser un asunto bilateral.

Si finalmente el debate sobre el presupuesto italiano se cuela en el almuerzo de este jueves, llegará después de que Bruselas haya admitido que es "muy probable" que pida a Italia que "corrija" el plan presupuestario, según ha señalado el comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger.

Conte, en cambio, ha negado que exista "margen" para modificar las cuentas del próximo año. "Lo hemos estudiado muy bien, diría que no hay margen", ha dicho el declaraciones a los medios al llegar a la cumbre, para después afirmar que el borrador está "articulado" para "invertir la tendencia" hacia la que se "orientaba" la economía italiana.