Lagarde (BCE) advierte a Trump de que lo bueno para EEUU no es necesariamente bueno para el mundo

Archivo - 18 December 2025, Hesse, Frankfurt/Main: ECB President Christine Lagarde speaks at a press conference on the occasion of the ECB Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha querido recordar al presidente estadounidense, Donald Trump, que "lo que es bueno para Estados Unidos no es necesariamente bueno para el mundo", que asiste al "amanecer de un nuevo orden mundial", lo que llevará a una revisión profunda de la organización económica de Europa y otros países.

En una entrevista con la emisora francesa RTL, la 'guardiana del euro' ha señalado que el inquilino de la Casa Blanca, que ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes de Francia, suele adoptar "un enfoque transaccional", por el que pone el listón muy alto en las negociaciones, "a niveles a veces completamente irreales" y difíciles de implementar.

Por tanto, ha subrayado que Europa debe abordar la cuestión de cómo se posicionará frente al comportamiento "muy extraño para un aliado" mostrado por EEUU, añadiendo que "indicar qué instrumentos tenemos a nuestra disposición", como el mecanismo anti-coerción comercial, así como "demostrar determinación colectiva", es parte de la postura europea necesaria.

De tal modo, una vez que los socios se sienten a la mesa y que Trump haya redefinido su posición, algo que Lagarde espera pueda hacer el presidente estadounidense en su discurso de hoy en Davos, "los europeos podrán determinar qué harán juntos". "Para mí, lo fundamental es la unidad y la determinación", ha defendido.

En su caso, si bien no tiene previsto reunirse personalmente con Trump en Davos, la francesa ha querido recordar al presidente estadounidense que lo que es bueno para Estados Unidos no es necesariamente bueno para el mundo, a pesar de lo cual es necesario escucharse y trabajar juntos.