Lagarde solicita formalmente al Consejo Europeo que inicie los trámites para sustituir a Isabel Schnabel

Archivo - Interior del edificio del Banco Central Europeo (BCE) - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press

MADRID/BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya ha remitido al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la solicitud para comenzar la sustitución de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, quien anunció su prematura salida de la institución europea hace pocos días.

"Puedo confirmar que el presidente Costa ha recibido la carta de la presidenta Lagarde solicitando iniciar el procedimiento formal para el nombramiento de un nuevo miembro del Comité Ejecutivo del BCE", ha indicado un portavoz de la oficina del presidente Costa.

La petición de Lagarde da comienzo al proceso de manera inmediata y será António Costa quien lidere a partir de ahora el procedimiento. Tal y como recogen las normas de la Unión Europea, el Eurogrupo, quien se reúne el 8 de octubre en Luxemburgo, debatirá las propuestas de los estados miembros y debe acordar un candidato.

A partir de entonces, el Consejo Europeo será el encargado de aprobar el nombramiento previa consulta al mismo BCE y al Parlamento Europeo. La votación final debe contar con una mayoría cualificada reforzada, lo que significa que al menos 16 países voten a favor y que estos representen al menos el 65% de la población de la zona del euro.

Schnabel anunció el pasado jueves su salida del BCE para convertirse a partir del 4 de enero de 2027 en directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consejera financiera del mismo organismo. Aún así, continuará desempeñando su papel en la institución europea hasta el día previo a su incorporación al FMI y no podrá participar en ningún asunto relacionado con el Fondo hasta su marcha.

Su marcha ya fue anticipada por los medios de comunicación y da inicio al importante relevo que debe darse en el BCE en los próximos meses con el fin del mandato del economista jefe, Philip Lane, en junio de 2027, y la previsible salida anticipada de la propia presidenta Lagarde.

Ya hace tiempo que los estados miembros se han puesto manos a la obra para repartirse los puestos clave que quedarán libres en los próximos meses en el BCE, siendo evidentemente el más codiciado el puesto de 'guardián del euro'.

Precisamente, entre los posibles candidatos a presidir la entidad europea figuran el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, quien fue elegido como el más cualificado según una encuesta elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF).

Por su parte, Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos, también gana puntos en la carrera de sucesión y, según apuntan los analistas, los países con mayor peso en la eurozona tratarán de equilibrar los pesos en los puestos de poder de las instituciones europeas.