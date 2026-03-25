Málaga pierde la carrera para ser sede de la nueva Autoridad Aduanera europea, que se disputan Roma y Lille

Imagen de recurso de banderas de la UE junto a una de las sedes institucionales en Bruselas. - US

BRUSELAS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés) en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección, que abordan a continuación los representantes de los dos colegisladores.

Cada institución debía decidir en la fase previa a sus dos candidatas favoritas que presentar a la última fase de votación y, en ambos casos, las elegidas han sido Roma y Lille, que deberán disputarse ahora el voto, han informado a Europa Press diversas fuentes europeas y parlamentarias.

Según han precisado estas fuentes, Málaga no ha logrado superar el corte ni en la deliberación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO), ni en la del Consejo.

Junto a Málaga, competían por la sede Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia).

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