De la Torre destaca "enorme interés" de Francia e Italia sobre Autoridad Aduanera: "Ahí están los resultados"

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este miércoles que Málaga haya quedado descartada como sede de la Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés), que se disputan ahora Roma y Lille (Francia).

De hecho, De la Torre ha destacado el "enorme interés" tanto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ha incidido en que "ahí están los resultados. No tengo más que añadir".

De la Torre ha dicho que "me consta que el presidente de Francia ha puesto un interés enorme en este tema; me consta que la primera ministra de Italia ha puesto un interés enorme en este tema".

Es más, ha añadido que "el presidente de Francia está más bien de salida, parece ser, desde el punto de vista político, porque tiene elecciones y no sé cómo se resolverá Francia en sus horizontes políticos futuros, pero lo ha puesto". "Ahí están los resultados. No tengo más que añadir", ha agregado.

Cuestionado, en concreto, por si está poniendo la carga sobre la decisión de descartar Málaga en el presidente del Gobierno de España, De la Torre ha incidido en que "lo que he dicho es lo que sé".

En este punto, ha aludido a un "indicador" y ha precisado que la candidatura de Francia se "lanzó meses antes que María Jesús Montero --vicepresidenta y ministra-- viniera aquí a hablar de la candidatura de Málaga, que era al límite de tiempo casi de cuando había que presentarla".

"Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que mostrara interés, una carta de manifestación de interés, que no es una candidatura. No se ha hecho, nunca", ha agregado, al tiempo que ha dicho que sí es cierto que se presentó la candidatura y se ha trabajado y defendido juntos.

A su juicio, "hubiera sido bueno haber mostrado esa carta de manifestación de interés porque una candidatura de Málaga, anunciada a tiempo, a lo mejor hubiera desanimado algunas de las que se presentaban de otros países". Ha insistido en que la de Málaga "es una candidatura muy sólida, lo digo sinceramente, muy sólida, muy fuerte".

Ha recordado también que "dio la casualidad que en la etapa de la presidencia de España, en la Unión Europea, y el Consejo, para ser exactos, hace de estos pocos semestres, que es cómo va cambiando, tuvimos reunión en Málaga, dos reuniones sobre el tema de aduanas y los expertos, los que llevan lo que hoy hay de aduanas en Europa, conocían Málaga y me consta cómo les agradaba".

CANDIDATURA DE MÁLAGA, "LA MEJOR DE TODAS"

Asimismo, ha asegurado que "la candidatura de Málaga sobre el papel y la realidad es la mejor de todas, contemplando lo que la ciudad ha ofrecido y ofrece en general para este tipo de proyectos, iniciativas europeas, de agencias, etcétera", ha dicho, al tiempo que ha añadido que la decisión es "un tema muy complejo".

"Cuando Málaga podía haber conseguido perfectamente una aspiración legítima de algún organismo europeo fue cuando España entró en la Unión Europea", ha reiterado, aludiendo a 1986 y "en ese momento, en España no había ninguna agencia europea. Éramos novatos en la Unión Europea".

Al respecto, ha dicho que "las reglas de Europa son que los países deben tener en proporción a su población y peso, en definitiva, presencia de organismos europeos" y "vinieron pero ni hubo voz de este ayuntamiento, yo no recuerdo haber oído una sola voz, ni hubo iniciativas desde el punto de vista de la Junta de Andalucía de entonces". "Las relaciones entre este ayuntamiento y la Junta de Andalucía me consta eran muy malas, no sé si eso justifica el tema, pero mal lo justifica".

A su juicio, "la realidad es que Málaga era y es la ciudad más grande de España, no capital autonómica" de cara a acoger una sede europea; por lo que, ha dicho, "había razones lógicas de tener en cuenta"; a lo que ha añadido que "era la mejor conectada por vía aérea, ya entonces, ahora mucho mejor", además de "la que ofrecía calidad de vida, ahora mucho más; la que tenía colegios en lenguas de otros países, ahora mucho más; posibilidad de trabajo para los cónyuges, ahora mucho más...".

"Pero ahí está Alicante, que es una ciudad importante pero de menos peso en todos estos indicadores que nosotros, y tiene una magnífica Agencia Europea", ha dicho De la Torre, quien ha añadido que "nadie se movió, nosotros nos hemos movido y me siento orgulloso de haberlo hecho y de haber incorporado a Málaga más motivos de proyección y conocimiento en Europa y en el mundo con esa candidatura, porque han conocido y han sabido todos los que han leído todos los atractivos y la fuerza que Málaga tiene".

Por otro lado, De la Torre se ha referido a cuando eligen las empresas, y, en concreto, Vodafone, entre ocho ciudades "potentes y Málaga una de ellas". Finalmente, la decisión fue Málaga: "Ahí no hubo interferencias bilateral de nada. La decisión pura, simple, de expertos que estudian, analizan la oferta y deciden".

"No digo que la política estropee las cosas, porque digo que es más complejo el tema europeo, evidentemente; pero las razones y los méritos ahí están, del éxito de la Málaga tecnología, que tiene mucho que ver con todos estos argumentos que acabamos de exponer", ha concluido.