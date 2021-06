Maroto sobre los fondos europeos: "Esto no va de repartos, va de proyectos"

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, la socialista Reyes Maroto, ha insistido este viernes en que el acceso a fondos del programa Next Generation de la Unión Europea no ha de interpretarse como una 'carrera' entre comunidades autónomas. "Esto no va de repartos, va de proyectos", ha apuntado.

Maroto ha participado en un encuentro con el empresariado asturiano para la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ha sido en el Palacio del Conde de Toreno, en Oviedo, en un acto en el que también ha intervenido Adrián Barbón. Han hecho un discurso en abierto y luego han quedado con los empresarios en un encuentro a puerta cerrada.

Previamente y como ejemplo, Maroto ha dicho que le consta que Asturias está en "la liga" de conseguir una fábrica de baterías, junto a otros territorios. "El mejor proyecto será el que ganará", ha dicho.

Maroto, que ha ido desglosando las cuantías del plan y su diseño, ha animado a los empresarios asturianos a pensar "en grande". Ha dicho que estos fondos europeos van a permitir a España "adelantar" a otros países. "Soñemos con los pies en la tierra", ha comentado.

Se ha mostrado defensora de la "cogobernanza" en la gestión de los fondos y ha lamentado el "ruido" que algunas veces se ha producido en torno a los mismos.

Los fondos Next Generation, ha comentado Maroto, suponen una respuesta distinta a la actual crisis que la que se dio hace años, con la crisis financiera de 2008, cuando se aplicaron "recortes y muchos sacrificios". Según Maroto, los fondos Next Generation hacen a Europa y España más fuerte".