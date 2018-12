Montero avisa que la "pinza" de PP y Cs a la senda de déficit afectará a inversiones, CCAA y Seguridad Social

Publicado 27/12/2018 17:57:16 CET

Afirma que el rechazo a la senda de déficit hace que la Seguridad Social suba las cotizaciones para suplir los menores ingresos

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este jueves el "rodillo de bloqueo" y las "chinas en el camino" del PP y Cs con su "pinza de nostalgia" en el Senado a la senda de déficit, aprobada la semana pasada en el Congreso, porque constituye una "política de tierra quemada" que prima el interés "partidista".

Ha advertido de que volver al déficit del 1,3% en 2019 conlleva un ajuste "imposible" de 18.000 millones, menores inversiones de las deseadas, afectará a las comunidades autónomas y hace que la Seguridad Social suba las cotizaciones para suplir los menores ingresos.

Así lo ha señalado durante su defensa en el Pleno del Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2019-2021, aprobados por el Congreso el pasado jueves.

Antes de su intervención en el Pleno, Montero ha dicho a los periodistas que no tiene "ningún sentido" el rechazo del Senado a la senda cuando ésta ha sido aprobada de forma "contundente" y "masiva" por el Congreso e implica 6.000 millones de euros en gasto más que se han acordado con Bruselas.

Montero ha criticado el rechazo de la mayoría del PP a la senda de déficit -que fija un déficit del 1,8% en 2019, lo que ofrece un margen de 6.000 millones-, porque supondrá volver a la meta del 1,3% del PP y acometer un "imposible" y "no conveniente" ajuste de 18.000 millones, por la reducción de déficit de nueve décimas y "los deberes no hechos por el PP en 2018".

En este sentido, ha asegurado que los "grandes perjudicados" de la no aprobación de la senda de déficit del Gobierno no serán los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que el Gobierno aprobará en enero, ya que solo impacta en un décima, sino que afectará a las inversiones, que "no podrán crecer lo que gustaría al Gobierno", y deja sin 2.500 millones a las CCAA y sin otros 2.500 a la Seguridad Social para hacer frente a la vinculación de las pensiones al IPC.

El "agravio más grande" lo tendrán las CCAA, ha afirmado Montero, quien ha explicado que no han podido hacer sus presupuestos incorporando el margen de déficit, así como la Seguridad Social, puesto que tiene que incrementar las cotizaciones" para poder "suplir" la falta de recursos que le iba a llegar con la nueva senda.

Ante el rechazo de la mayoría del PP a los 6.000 millones de margen presupuestario, Montero ha señalado también a los 'populares' que tendrán que explicar en Andalucía por qué renuncian a los recursos de 383 millones que obtendría la región con la nueva senda, así como los 133 millones en Galicia, los 124 millones en Castilla y León o los 66 millones en Murcia.

Montero ha lamentado que "ni comunidades autónomas, ni Seguridad Social, ni los Presupuestos Generales se puedan beneficiar de este dinero que implica la recuperación de derechos a todos los ciudadanos", debido "exclusivamente" a que PP y Cs quieren "poner chinas en el camino, no pensando en el interés general, sino solo en el partidista".

En este sentido, ha criticado la "pinza" de PP y Cs que "no se sostiene" después de que el Congreso aprobase la semana pasada la senda. "Si no la comparten, se podrían abstener para que volviera al Congreso, donde reside la soberanía popular" en vez de "entorpecer el asunto", ha enfatizado.

En su opinión, el rechazo del PP a la senda solo se explica desde el "rodillo del bloqueo" porque su objetivo "no es otro que desgastar al Gobierno sin importarle ni perjudicar a las personas".

LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La titular de Hacienda ha mostrado su "desencanto" por la "pinza de nostalgia e inmovilista" del PP al "secuestrar" la legislación parlamentaria impidiendo que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado.

A este respecto, ha recordado que el PSOE ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso porque la Mesa del Congreso lleva "sine die" paralizando el plazo de enmiendas a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria propuesta por PSOE y Podemos, con el fin de que no salga a delante la modificación de una situación que "no se cumple en ninguna legislación", salvo en ésta, por la que el Senado tiene capacidad de veto sobre una norma a la que el Congreso ha dado el visto bueno y hace que no vuelva a la Cámara Baja.

La ley de Estabilidad Presupuestaria actual otorga la capacidad de veto a la senda a la Cámara Alta, motivo por el cual el Gobierno pactó modificar esta ley y el PSOE y varios grupos más registraron una iniciativa para cambiar la Ley de Estabilidad.

Sin embargo, la mayoría en la Mesa del Congreso de PP y Ciudadanos hace que estas formaciones, contrarias a la modificación, tengan en su mano seguir prorrogando los plazos para presentar enmiendas. Tras superar dos debates en el Pleno, esta iniciativa se encuentra a la espera de recibir sus enmiendas al articulado.

Una vez que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria viese la luz a lo largo de 2019, el Ejecutivo aprobaría su senda y fijaría el déficit en el 1,8%.

Por el momento, ante la falta de unas nuevas cuentas, deberá prorrogar las de 2018, aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy días antes de la moción de censura y que entraron en vigor ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.