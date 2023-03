Montero destaca que España es el tercer país de la zona euro que mejor está controlando la inflación

ROTA (CÁDIZ), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que España es el tercer país que mejor está controlando la inflación del conjunto de la zona euro, lo que implica que las políticas económicas que se están desarrollando por parte del Gobierno son "eficaces".

Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los periodistas en Rota (Cádiz), donde ha puesto de manifiesto que medidas como la llamada "solución ibérica" y la bajada de los impuestos sobre la luz y el gas "han permitido controlar de forma muy eficaz los precios de la energía", los cuales, ha asegurado, son "los más baratos del conjunto de la Unión Europea" y "nos están ayudando también a que la inflación vaya en una senda descendente".

También ha recordado otras medidas adoptadas como la rebaja del IVA en alimentos de la cesta básica de la compra, con productos que han pasado del 4% a "ningún tipo de recargo sobre esa fiscalidad" y que, en su opinión, "está contribuyendo a frenar el ascenso de esa subida de precios que se venía observando a nivel internacional".

No obstante, ha advertido de que el Gobierno está "monitorizando" los precios de estos alimentos para que "realmente sigan el objetivo político que hemos perseguido", que bajen y repercutan "a la baja" en la economía doméstica. Por eso, ha afirmado que no descartan "nunca" adoptar "medidas adicionales si la situación no sigue la perspectiva que el Gobierno tiene prevista a lo largo de los próximos meses".

En ese sentido, ha indicado que la previsión del Gobierno de España es que "durante los meses próximos" se produzca "de forma paulatina" un descenso "de esa pendiente", y ha añadido que "probablemente" ya se ha pasado el pico de esta situación. "Ya lo pasamos el año pasado y ahora tenemos que seguir recorriendo este entorno, eso sí observando de forma muy directa los productos que más están incidiendo en el incremento de la inflación, con especial interés en la cesta de la compra", ha añadido.

Sobre el crecimiento del país para el año próximo, Montero ha señalado que la perspectiva es "muy buena" y que España "sigue teniendo uno de los crecimientos más importantes de la Unión Europea", por encima de países como Francia, Italia o Alemania. A esto se suma, ha indicado, un "récord" en la creación de empleo donde se espera un mes de marzo "con buenas perspectivas".

Pese a estas previsiones, la ministra ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se sienten con los sindicatos y actualicen los salarios de los trabajadores. "El Gobierno de España ha hecho lo propio con los empleados públicos y esperamos que la iniciativa privada acompañe la negociación de los convenios colectivos, que permitan incrementar los salarios de los trabajadores para que de esa forma también se pueda afrontar en mayor medida y de mejor forma el incremento de los precios a nivel internacional", ha finalizado.