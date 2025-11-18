Nadia Calviño, 'Premio de Honor' en los Women Startup Awards 2025

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha recibido el 'Premio de Honor' en los Women Startup Awards 2025 por impulsar la regulación y el crecimiento de startups durante su etapa como vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno, así como por situar la innovación y el emprendimiento en el centro de la agenda europea.

Organizados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow, anoche Madrid acogió la celebración de la IV edición de los Women Startup Awards, una gala que reunió en los Teatros Luchana a las principales voces del ecosistema emprendedor para rendir homenaje a las mujeres que están transformando la innovación y la economía en España.

En la ceremonia, donde se animó a los asistentes a conmemorar el Día internacional de Mujer Emprendedora el 19 de noviembre, se subrayó la importancia de seguir construyendo referentes, comunidad y redes de apoyo para las fundadoras y líderes de startups del país.

Durante la ceremonia, Nadia Calviño recibió el Premio de Honor Women Startup Awards por su contribución decisiva a la creación de un entorno más favorable para el emprendimiento y la innovación en España y en Europa.

Según han destacado desde la organización a través de un comunicado, Calviño impulsó y culminó, como vicepresidenta económica, la Ley de Startups (Ley 28/2022), que introduce un marco específico para empresas emergentes y mejora su fiscalidad y atracción de talento, y la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022), que facilita la constitución de empresas, combate la morosidad e impulsa la facturación electrónica, mejorando el clima de negocio en todo el país.

También lideró el lanzamiento del 'Fondo Next Tech' (Fond-ICO Next Tech), un vehículo público-privado de hasta 4.000 millones de euros para escalar compañías 'deep-tech 'y digitales mediante inversión directa y a través de fondos, reforzando el salto de las 'startups' a 'scale-ups'.

Desde 2024, como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la innovación y el emprendimiento se han situado en el centro de la agenda europea: ha doblado la financiación con impacto en igualdad de género hasta superar los 3.500 millones de euros en 2024, ha adoptado la EIB Gender Strategy & Action Plan e impulsado programas específicos con la banca para mejorar el acceso a financiación de emprendedoras -incluida la primera operación del BEI en la UE dedicada en exclusiva a mujeres empresarias en España (sector farmacia)- fortaleciendo el ecosistema y cerrando brechas de financiación.

Además, ha defendido reformas europeas ("régimen 28") para facilitar que las 'startups' crezcan y capten capital a escala de la UE. "Estas actuaciones, especialmente las orientadas a emprendimiento femenino, reflejan un liderazgo coherente y transformador que merece este reconocimiento", han puesto en valor desde la organización de los premios.