Ocho de cada diez empresas respaldan cambios legales para abordar el absentismo laboral

Presentación 'Estudio de Clima Empresarial 2026' de la Cámara de Comercio de España. - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las empresas españolas (81,3%) se muestra partidaria de introducir cambios en la legislación laboral para abordar el absentismo, según concluye el 'Estudio de Clima Empresarial 2026' de la Cámara de Comercio de España.

Entre las compañías que apoyan estas modificaciones, las propuestas más mencionadas son un mayor control por parte de las mutuas (51,8%), una mejor coordinación entre las empresas, las mutuas y los servicios públicos de salud (42,9%) y exonerar a las empresas del pago de la prestación durante las bajas (39,4%).

El estudio --que se basa en 1.900 encuestas telefónicas a empresas radicadas en España con seis o más empleados, realizadas por Sigma Dos entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre de 2026-- aborda el absentismo laboral: cómo lo perciben las empresas, cómo ha evolucionado en el último año y qué medidas y cambios normativos consideran necesarios.

El 29,4% de las empresas declara que el absentismo ha aumentado durante el último año; el 63,3% señala que se ha mantenido estable y el 7,3%, que ha disminuido.

La percepción de su gravedad varía según el tamaño de la empresa. En el conjunto de las compañías, el 38,5% considera que el absentismo es un problema muy o bastante grave, una proporción que alcanza el 73,7% entre las empresas de 100 o más empleados, pero que baja hasta el 27,8% en el caso de las micropymes con menos de 9 empleados. El 61,5% lo considera un problema poco o nada grave. Por su parte, el 84,8% de las empresas no ha puesto en marcha medidas para reducirlo.

ENCARECIMIENTO DE LOS SUMINISTROS, LA DIFICULTAD MÁS CITADA

El encarecimiento de los suministros es la dificultad actual más citada por las empresas españolas. El 42,1% lo menciona entre las cuatro dificultades más importantes que sufre actualmente, seguido de la escasez de mano de obra (32%), el aumento de los costes laborales (29,7%) y la presión fiscal (29,3%).

Pese a estas dificultades, seis de cada diez empresas (60%) se muestran muy o bastante optimistas sobre la evolución de su actividad en 2026 (49,1% bastante optimistas y 10,9% muy optimistas). La confianza se mantiene de cara a 2027, cuando el porcentaje de empresas optimistas alcanza el 60,6%.

De cara al futuro, la principal preocupación es el aumento de los costes laborales, señalado por el 48,4% de las empresas. Le siguen la presión fiscal (39,7%), la falta de perfiles profesionales adecuados (38,5%), la inflación (28,8%) y la inestabilidad regulatoria y el incremento de la burocracia (27,3%).

En cuanto a los riesgos para el conjunto de la economía, las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales ocupan el primer lugar (43,3%), por delante de la evolución de los precios de la energía y las materias primas (39,8%) y de la situación sociopolítica en España (37,1%).

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha señalado que los resultados de este estudio muestran que las empresas están afrontando una doble presión: el incremento de los costes, que condiciona su actividad, y la incertidumbre derivada de un entorno internacional cada vez más cambiante.

"En este escenario, proporcionar estabilidad y previsibilidad al tejido empresarial debe ser una prioridad. Necesitamos que las empresas puedan concentrar sus esfuerzos en producir, invertir, innovar y generar empleo, en lugar de destinar cada vez más recursos a hacer frente a costes y obstáculos", ha subrayado.

OPTIMISMO SOBRE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

En 2026, el optimismo es mayor entre las empresas de 10 a 99 empleados y alcanza sus niveles más elevados en el turismo, la hostelería y la restauración, donde supera el 70%. En el extremo contrario se sitúan las empresas más pequeñas, de 6 a 9 empleados, entre las que el 46,2% se muestra poco o nada optimista. Por sectores, la construcción presenta el porcentaje más elevado de empresas poco o nada optimistas, con un 53,2%.

De cara a 2027, casi la mitad de las empresas prevé aumentar sus ventas: el 48,6% en España y, entre las que operan en esos mercados, el 49,1% en la Unión Europea y el 49% en el resto del mundo. Por el contrario, el 17,8% espera reducirlas en España, el 16,2% en la UE y el 20,1% en el resto del mundo. Además, el 68,3% prevé aumentar los precios de venta de sus bienes o servicios.

Por sectores, los más optimistas ante 2027 son el resto de los servicios (66,0%), el turismo, la hostelería y la restauración (62,3%) y el comercio (61,9%). El sector agroalimentario destaca por sus expectativas de inversión y compra de suministros fuera de España, mientras que la industria sobresale en las exportaciones a la UE.

En el extremo opuesto se sitúa la construcción, que presenta las perspectivas más desfavorables de cara a 2027. El 50,8% de sus empresas se muestra poco o nada optimista y es el único sector en el que el saldo de las expectativas de ventas en España es negativo (-13,1 puntos porcentuales). Esto significa que el porcentaje de empresas que prevé reducir sus ventas supera al de aquellas que esperan aumentarlas.

VISIÓN NEGATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

El optimismo sobre la propia actividad contrasta con una valoración más pesimista de la evolución del conjunto de la economía. El 47,9% prevé un empeoramiento de la actividad económica en 2027, frente al 30,1% que espera una mejora.

Asimismo, el 72,6% prevé un empeoramiento de la inflación y el 66,5%, de los costes laborales. También destacan las expectativas negativas sobre el consumo, que el 51,9% cree que empeorará, y sobre las condiciones de financiación, con un 50,4%.