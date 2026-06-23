El Parlamento confirma su rechazo a la Cuenta General del Estado de 2024 y censura la falta de Presupuestos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (d), a su llegada a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha dado este martes, 23 de junio, un nuevo paso para rechazar la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, donde el Tribunal de Cuentas detectó el uso de cerca de 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones; y para censurar de manera explícita la falta de unos Presupuestos actualizados.

En concreto, la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas se ha reunido para votar tanto la Cuenta General del Estado como las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han presentado al respecto.

La comisión dominada con mayoría de PP y Vox ha decidido ratificar el rechazo que una ponencia de la propia comisión expresó a la Cuenta General del Estado de 2024. Además, se han aprobado las propuestas de resolución que han presentado los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

SE PIDE DEVOLVER EL INFORME

En lo que respecta a las propuestas de Vox aprobadas, se pide devolver al Tribunal de Cuentas la declaración alegando varios motivos, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno, los riesgos inherentes a dichas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración.

Por parte de los de Alberto Núñez Feijóo, su propuesta también respaldada también plantea la devolución de la declaración al Tribunal de Cuentas y que el organismo fiscalizador realice después en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conllevan no tener Presupuestos actualizados.

También se han votado las propuestas de resolución del PSOE, que no incluían ninguna petición para devolver la Cuenta General, pero se han rechazado con el voto de PP y Vox.

RECHAZO SIN PRECEDENTES

Ahora tanto el dictamen con el rechazo expreso a la Cuenta General del Estado como la Cuenta General del Estado con las diferentes propuestas de resolución incluidas se elevarán al Pleno del Congreso y del Senado para una votación final.

Si finalmente el Parlamento acaba derribando la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años. Hace sólo un año, el informe del Tribunal Cuentas fue aprobado aunque con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.