MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Alemania registró un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con los tres meses anteriores, cuando el ritmo de expansión fue del 0,3%, según la segunda lectura del dato publicada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que inicialmente había estimado un aumento del 0,2% de la actividad entre julio y septiembre.

Tras la revisión a la baja del crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,1%, la recuperación de la mayor economía de Europa vuelve a perder impulso, después de la expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 y del 0,4% entre enero y marzo.

En este sentido, la oficina estadística germana ha destacado que, durante el mes de septiembre, las exportaciones y, en particular, la facturación del comercio minorista, fueron algo más débiles de lo previsto inicialmente.

"Tras el sólido desempeño económico de Alemania en el primer semestre del año, a pesar de las crisis geopolíticas, el crecimiento económico se ralentizó en el tercer trimestre de 2026", ha reconocido Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística.

No obstante, en comparación con el tercer trimestre de 2025 el crecimiento interanual del PIB se aceleró al 1,2% en datos ajustados, frente al 1% del segundo trimestre y el 0,8% de los tres primeros meses de 2026.

De este modo, el desempeño económico de Alemania entre julio y septiembre fue inferior al del conjunto de la zona euro (0,4%), aunque entre las principales economías de la región solo quedó por detrás de España (0,6%), superando el estancamiento de Italia (0%) y la contracción de Francia (-0,1%). De su lado, el PIB de Estados Unidos creció un 0,8% en el tercer trimestre.

Por otro lado, Destatis calcula que aproximadamente 45,7 millones de personas trabajaban en Alemania en el tercer trimestre de 2026, lo que implica una disminución de 222.000 personas o del 0,5% en comparación con el tercer trimestre de 2025.

Este descenso de la ocupación se registró particularmente en la industria manufacturera y la construcción, extendiéndose así la tendencia a la baja observada en estos sectores desde el cuarto trimestre de 2023.

Asimismo, el número de personas empleadas en el sector servicios también disminuyó nuevamente.

Sin embargo, en el tercer trimestre, se trabajaron en promedio más horas por persona empleada que en el mismo trimestre del año anterior (+0,1 %), aunque el volumen de trabajo de la economía en su conjunto, que representa el menor número de personas empleadas multiplicado por el mayor número de horas trabajadas por persona empleada, disminuyó un 0,3%.