El PIB de Japón desacelera su crecimiento al 0,3% en el segundo trimestre y su tasa anual se modera al 1,1%

Archivo - Bandera de Japón. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Japón creció un 0,3% en el segundo trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre previo, y su tasa anual se moderó ocho décimas, hasta el 1,1%, tras contraerse la demanda nacional y la inversión, según los datos publicados este lunes por la Oficina del Gabinete del Gobierno.

Los datos de la economía nipona son peores al 2% anual y al 0,5% trimestral previstos para el periodo abril-junio.

Durante el segundo trimestre, el consumo privado en Japón se estancó respecto al trimestre anterior tras retroceder el consumo de los hogares un 0,1%, mientras que la inversión privada cayó un 0,5%, frente al crecimiento del 0,9% del trimestre previo, y la inversión en capital se desplomó un 1,2%, ahondando en dos décimas la contracción experimentada entre enero y marzo.

La inversión pública bajó un 0,1% trimestral, en contraste con el avance del 1,5% previo, mientras que la demanda externa finalizó con un avance trimestral del 0,5%, dos décimas por encima del dato registrado en el primer trimestre.

En tasa interanual, el PIB de Japón registró en el segundo trimestre del año un crecimiento del 1,1%, frente al repunte del 1,9% del trimestre previo, tras contraerse la demanda interna un 0,7%.

La demanda privada sólo creció un 0,1% interanual, con un retroceso del consumo de los hogares del 0,3%, mientras que la demanda pública se contrajo un 3,2% pese al fuerte incemento del gasto gubernamental en un 6,7%.