El PP confirma que no apoyará el decreto de vivienda y se pensará qué hacer con el de rebajas fiscales

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado este viernes que su partido no respaldará el decreto ley "de izquierdas" sobre medidas de vivienda y analizará "con profundidad" qué hacer con el "de derechas", que incluye rebajas fiscales en el ámbito energético como consecuencia de la guerra de Irán.

El conflicto en Oriente Medio obligó al Gobierno a mover ficha y anunció su intención de presentar un decreto con ayudas. Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, pedía incluir la prohibición de desahucios y la prórroga de alquileres en el decreto, medidas que el PSOE no aceptó porque no hay consenso para aprobarlas en el Parlamento.

Finalmente, y tras producirse hasta un plante de los ministros de Sumar en el Consejo por no incluir esas medidas, se han aprobado dos decretos, uno con las medidas de vivienda y otro con rebajas fiscales en el sector energético.

Tellado ha dicho en rueda de prensa que el PP, tal como ya hizo con el decreto del escudo social hasta en dos ocasiones, no apoyará el decreto con medidas de vivienda, y analizará "con profundidad" el de rebajas fiscales para decidir su voto.

"Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el gobierno de PSOE y Sumar", ha sentenciado, parafraseando a algunos portavoces de Sumar, que habían tachado de "derechas" el decreto de ayudas por estar centrado en rebajas de impuestos, medidas defendidas a casi siempre por los partidos de este espectro político.