El PP no adelanta su voto al decreto de ayudas fiscales hasta ver la letra pequeña, porque Sánchez sólo dio "pinceladas"

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, posa para Europa Press, en la sede del Partido Popular, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha avisado este sábado que el partido revisará la letra pequeña del decreto de ayudas fiscales aprobado en el Consejo de Ministros porque incluye ochenta medidas y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció sólo dio "pinceladas". La votación está prevista el próximo jueves en el Congreso.

Nadal ha apuntado que, aunque en principio el decreto ley pueda incluir medidas que podrían ser "apoyables" porque son beneficiosas para los ciudadanos, es "muy habitual" en el Ejecutivo incluir otras "que nada tienen que ver" con el objetivo principal del decreto y que además suele pactar con los sectores "más radicales del Parlamento".

"Hasta que veamos el conjunto del texto y teniendo en cuenta que un real decreto ley se convalida o no se convalida, es un sí o un no, no caben enmiendas, pues no podemos pronunciarnos sobre el mismo", ha dicho Nadal en declaraciones a Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press.

En este sentido, el dirigente del partido ha dicho que hay algunas cosas que observar con atención, pues ya de entrada algunas suscitan dudas como es el refuerzo de la supervisión de la CNMC de aquellas empresas que aprovechen la coyuntura de crisis para lucrarse.

RECHAZO AL DECRETO DE VIVIENDA

Además de ese decreto de rebajas fiscales como respuesta a la crisis, el Gobierno y después de una crisis interna entre PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros aprobó un segundo decreto con medidas en materia de vivienda, como la prohibición de desahucios y la prórroga de alquileres.

El PSOE se negó a incluir esas dos medidas en el decreto de ayudas por Irán porque no cuentan con un consenso en el Parlamento, pues PP, Vox y Junts han tumbado dos veces un decreto por incluir la prohibición de desahucios.

En este sentido, Nadal ha dicho que su partido no va a respaldar el decreto de vivienda por considerar que "asusta" a los propietarios y retira viviendas del mercado de alquiler encareciendo la oferta.

CRITICA LA FALTA DE PRESUPUESTOS

El representante del PP ha criticado que el Gobierno haya "aplazado otra vez la presentación de los Presupuestos", en este caso por la guerra de Irán, y ha recordado que no se han presentado un proyecto de cuentas públicas en toda la legislatura.

En este sentido, Nadal ha recordado que la presentación de los Presupuestos es un mandato constitucional y el Gobierno lo ha incumplido "sistemáticamente", unas veces por falta de acuerdos internos y otras por falta de posibilidades de apoyos parlamentarios.

Con este panorama, el dirigente 'popular' considera que en cualquier país democrático el Gobierno ya habría convocado elecciones, pues no tiene mayoría en el Parlamento ni capacidad de negociación.