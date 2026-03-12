El PP pide a Bruselas examinar si el nombramiento para presidir la AIReF cumple las reglas de independencia

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea que examine si la propuesta del Gobierno español para nombrar a Inés Olóndriz como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cumple con los requisitos de independencia establecidos por el derecho de la Unión Europea.

La eurodiputada ha registrado una pregunta parlamentaria en la que solicita al Ejecutivo comunitario que valore si el procedimiento de designación y el perfil profesional propuesto son compatibles con las exigencias de independencia institucional previstas en la normativa europea para las autoridades fiscales nacionales.

En su iniciativa, Montserrat recuerda que la AIReF fue creada para "cumplir con el marco europeo de gobernanza fiscal" y, en particular, con la Directiva 2011/85/UE, que, según señala, "obliga a los Estados miembro a contar con instituciones fiscales independientes encargadas de supervisar el cumplimiento de las reglas presupuestarias".

"Estamos ante una decisión que no es solo una cuestión de política interna española, sino que toca principios estructurales del sistema europeo de gobernanza fiscal. El derecho europeo reclama independencia funcional, independencia del gobierno y ausencia de conflicto de intereses", ha subrayado.

Asimismo, sostiene que si una institución encargada de evaluar las cuentas públicas pasa a estar dirigida por personas vinculadas al Ejecutivo al que deben supervisar "se corre el riesgo de debilitar la confianza de los mercados, de las instituciones europeas y de los ciudadanos".

"Olóndriz es actualmente secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda y una de las colaboradoras más cercanas a la ministra María Jesús Montero, por lo que no puede hablarse de independencia respecto al Gobierno", ha denunciado la eurodiputada 'popular'.

En su pregunta parlamentaria, a la que Bruselas deberá responder en las próximas semanas, Montserrat también pide a la Comisión que aclare qué instrumentos tiene a su disposición si se considerara comprometida la independencia de una institución fiscal nacional, ya sea en el marco del Semestre Europeo o mediante otros mecanismos previstos en la legislación comunitaria.