PP ve los fondos europeos como una "oportunidad perdida" que han ayudado a Sánchez a gobernar sin Presupuestos

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo. - DAVID MUDARRA (PP) - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que los fondos de recuperación europeos --'Next Generation EU'-- han sido "una oportunidad histórica desperdiciada" por España y ha criticado que Pedro Sánchez ha utilizado estos recursos para "sobrevivir" sin aprobar Presupuestos cada año.

"España ha desaprovechado la mayor oportunidad de inversión europea de su historia, con una gestión marcada por los retrasos sistemáticos y la falta de ambición transformadora", ha denunciado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, en un encuentro con medios de comunicación.

Los 'populares han criticado el "fracaso administrativo" de estos fondos y el "uso partidista" que ha hecho el Gobierno del instrumento. "Sánchez ha utilizado los fondos como mecanismo de flexibilidad para sobrevivir sin Presupuestos", han denunciado desde la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Según el PP, con estos fondos no se ha conseguido la transformación de la economía española que se prometió en un inicio. Esto ha sido, según la formación, porque "se ha gestionado muy mal" y ha habido que corregir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "continuamente", rebajando el nivel de ambición e incurriendo en incumplimientos.

En concreto, los 'populares' han señalado que, desde el impulso del Plan en 2021, se han producido siete modificaciones respecto al documento inicial y se ha ido rebajando la ambición en programas de vivienda, movilidad o conectividad.

Además, el PP ha recordado que España ahora mismo tiene "congelados" 1.100 millones de las transferencias asociadas a medidas del Plan, relativas a los interinos (626,6 millones), la equiparación diésel a gasolina (460 millones) y la digitalización de entidades regionales y locales (40 millones). "Tiene pinta de que se van a quedar congeladas 'ad aeternum'", ha pronosticado el vicesecretario del PP.

CRITICAN QUE EL RETRASO EN EL DESPLIEGUE DE LOS PRÉSTAMOS

Los 'populares' han criticado también la gestión de los préstamos asociados a este mecanismo. Frente a los más de 83.000 millones asignados inicialmente a España, el Gobierno ha decidido recurrir a 22.800 millones, de acuerdo con la reciente decisión anunciada por el ministro de Economía.

Para los 'populares', el problema con los préstamos ha sido que en España, al contrario que otros países de la UE, se ha dejado la ejecución de estos recursos para final del periodo de vigencia del Plan, que debe ser desplegado por completo en 2026.

Según el PP, el Gobierno tendría que haber desplegado estos créditos en el momento crítico de estrés para las empresas, tras la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Los 'populares' han criticado el argumento esgrimido por el ministro de Economía para renunciar a los préstamos --que el coste de financiación de la UE y España es el mismo actualmente--.

Para el PP, España ha perdido el coste de oportunidad de poder devolver los créditos hasta 2058 y ha criticado que el ministro Carlos Cuerpo no ha aclarado si los proyectos que se iban a realizar a través de los préstamos se van a ejecutar de forma independiente a nivel nacional. "No va a ocurrir", han proyectado los 'populares'.

Hay que tener en cuenta que el 31 de agosto de 2026 es la fecha tope para ejecutar inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar gastos finaliza el 31 de diciembre de 2026. Para el PP, existe la posibilidad real de tener que devolver recursos o asumirlos íntegramente con presupuesto nacional.

LA "FALACIA" DE QUE LOS NGEU SON "GRATIS": 2.000 MILLONES AL AÑO

Además, ha advertido de que se ha trasladado la "falacia" de que estos fondos europeos son gratis. Según el PP, estos recursos son "deuda común" de la UE, a devolver entre 2028 y 2058, esto supone más de 2.000 millones de aportación adicional de España al presupuestos de la UE.

"Las transferencias son, en buena parte, un préstamo a 30 años con hasta 7 años de carencia. Renunciar a préstamos no nos exime de esa factura", han alertado los 'populares'.

A esto se suma riesgos adicionales, como la devolución de fondos si no se cumplen hitos o si la Comisión cuestiona proyectos. Además, hay riesgo de que Bruselas compruebe que ha habido infracciones jurídicas o que no se han alcanzado los objetivos previstos --impulsar y transformar la economía, crear empleo...--, aunque esto es algo difícil de certificar.

Otro riesgo, según el PP, es que se dé un "déficit oculto" si se van resolviendo completamente convocatorias y no se reciben la totalidad de los fondos. "¿Va a haber dinero de sobra o va a faltar?, se ha preguntado la formación.

SI EL PP GOBIERNA, INTENTARÁ RECUPERAR PARTE DE PRÉSTAMOS

Si el PP gobernara, intentarían "salvar los muebles" con un plan de ejecución realista, con el que se pudiera recuperar una parte de los préstamos.

El PP ha asegurado que defenderá transparencia, rigor y un uso productivo de los recursos que queden, proponiendo una alternativa de gestión que priorice inversión real, mejora de productividad y fortalecimiento de los servicios públicos.