PP, Vox y Junts confirman su voto en contra a la senda de déficit de los Presupuestos propuesta por el Gobierno

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Junts, partidos que conforman una mayoría absoluta en el Congreso, han confirmado este martes su voto en contra a la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

La Cámara Baja ha acogido este martes en un Pleno extraordinario el debate sobre la senda de déficit y los objetivos presupuestarios, que son el paso previo al proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Ejecutivo calcula para la vuelta del verano.

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha sido el encargado de defender la senda desde la tribuna del Congreso, donde ha incidido en los más de 5.800 millones de margen fiscal que se da a las autonomías con esta senda. Si esta no se aprueba, la tramitación de los Presupuestos seguiría adelante con otra hoja de ruta fiscal más restrictiva para las comunidades autónomas.

Por ello, ha reiterado el llamamiento a todos los grupos parlamentarios "para que actúen con responsabilidad pensando en el interés general y evitando debates estériles". "Son unas buenas cuentas para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son buenas para nuestras finanzas públicas y para nuestro país", ha zanjado.

EL PP LO VE UN "TRILE"

De poco ha servido el llamamiento del ministro, pues en el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha rechazado frontalmente la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno al considerar que es un "trile". El 'popular' ha esgrimido que pese a ese margen fiscal superior a 5.800 millones, esa cantidad no podrá gastarse por las estrecheces de la regla de gasto que tienen que cumplir las autonomías.

Asimismo, ha censurado la "irresponsabilidad fiscal" del Gobierno al haber "descontrolado" la regla de gasto, no haber aprobado unos nuevos Presupuestos en lo que va de legislatura y haber empobrecido a la población, de manera que "ocho millones de españoles dependen de subsidios o de salarios muy precarios".

VOX: "NO CUENTEN CON NOSOTROS"

Por parte de Vox, José María Figaredo se ha mostrado tajante sobre su voto a la senda de déficit: "No cuenten con nosotros". El diputado ha justificado el rechazo en la gestión presupuestaria que viene haciendo el Ejecutivo, señalando que ha aprobado solo tres presupuestos desde 2018, cuando lleva gobernando desde ese año.

Figaredo ha denunciado que por mucho que el Gobierno quiera ensalzar a los presupuestos como los "más sociales", España lidera en pobreza infantil en Europa y los salarios netos reales de los españoles están peor que en 2018. "Estamos en ruina, nos hemos arruinado. Los servicios públicos están hechos un asco", ha censurado.

En el turno de Junts, Josep Maria Cruset ha sentenciado que el Gobierno no puede contar con los votos de su grupo a esta senda de déficit porque entiende que perjudica a Cataluña, pues según sus cálculos de cada cien euros de déficit que se reparten a las comunidades a Cataluña le toca uno.

JUNTS VE EL TRÁMITE PRESUPUESTARIO UN "TEATRO"

"Lo que ustedes proponen hoy es evidente que es una estafa para Cataluña y ustedes no pueden contar con los siete votos de Junts para aprobarlo", ha subrayado Cruset desde la tribuna del Congreso.

El diputado también ha tachado de "operación de marketing" y de "teatro" la tramitación presupuestaria, habida cuenta que el Gobierno no cuenta con mayoría en el Parlamento para aprobar los Presupuestos, para "tapar las flaquezas" y los "casos de corrupción" en los que está implicado el Gobierno.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, también ha confirmado su voto en contra a la senda y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha dicho que no puede dar su apoyo a la misma porque no fija un reparto diferenciado del déficit a las comunidades autónomas y considera que autonomías como la Comunidad Valenciana necesitan mayor capacidad de déficit.

EL PNV APOYARÁ PORQUE ES LA OPCIÓN MENOS MALA

La portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha avanzado su voto favorable porque considera que la senda es el camino "menos perjudicial", pues de no prosperar la propuesta del Gobierno los Presupuestos se elaborarán con un cuadro fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas.

Pese al voto favorable, Sagastizabal ha pedido explicaciones al Gobierno, habida cuenta de que no van a conseguir apoyos suficientes para la senda: "¿Cómo pretenden aprobar los Presupuestos si hoy no logran los apoyos para aprobar la senda, que es el primer paso para elaborarlos?".

Así, la diputada ha criticado la "falta de anticipación política" del Ejecutivo y ha señalado que no sólo vale con anunciar objetivos presupuestos más ambiciosos, sino que hay que construir mayorías estables que los aprueben.

En el turno de Podemos, Javier Sánchez Serna se ha mostrado muy crítico con la retórica "social" de los Presupuestos cuando en realidad se está aumentando el gasto militar.

A su vez, ha censurado que el Gobierno ha presentado una propuesta que sabe que "fracasará" al no tener apoyos suficientes en el Parlamento para aprobar las cuentas públicas, por lo que considera que toda la tramitación parlamentaria es en realidad el "pistoletazo de salida" de la campaña electoral.

Por último, tanto los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, como Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, BNG y Coalición Canaria han avanzado su voto a favor de la senda, pero no serán suficientes para superar a la mayoría que ha manifestado su voto en contra.