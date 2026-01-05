El precio del petróleo baja en torno a un 0,6% tras la operación militar de EEUU y la captura de Maduro

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Prensa Presidencial de Venezuela - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo cotizaba este lunes, antes de la apertura de las Bolsas europeas, con descensos cercanos al 0,6%, en un contexto marcado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, bajaba alrededor de un 0,5% hasta cotizar en 60,42 dólares, mientras que la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se abarataba un 0,6%, hasta situarse en 56,96 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.

"Estamos a cargo" de Venezuela, ha respondido el magnate republicano al ser preguntado por quién dirigía el país tras la designación de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones tras la captura de Maduro.

De ella, ha asegurado Trump, Estados Unidos necesita "acceso total (...) al petróleo y a otras cosas en su país" para "reconstruirlo", mientras que, si se posicionase en contra de los planes de la Casa Blanca, "afrontará una situación probablemente peor que la de Maduro".

Asimismo, ha destacado que las fuerzas estadounidenses realizarán "un segundo ataque" si en el Ejecutivo venezolano restante "no se portan bien". También ha evitado descartar la presencia militar en el país latinoamericano, una decisión que "depende un poco de la nueva administración, por así decirlo".

"Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo", ha subrayado el mandatario estadounidense, quien ha argumentado que Venezuela "ha estado pésimamente administrada" y que "el petróleo fluye a un nivel muy bajo". "Debería tener más ingresos, más petróleo", ha añadido, apuntando, para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura".

Según Trump, "la infraestructura está oxidada, podrida; la mayor parte, inutilizable". "Es vieja. Está rota", ha insistido, señalando que, aunque en las instalaciones de la petrolera estadounidense Chevron sus responsables "han hecho un buen trabajo", no han podido invertir lo suficiente. En este sentido, ha señalado que "las empresas están listas para entrar" y que "tienen muchísimas ganas". "Nos van a representar bien", ha agregado.

En cuanto a las reservas de crudo venezolanas, que ha descrito como "mucho más" de 17.000 millones de barriles después de que un periodista sugiriera esta cifra, el mandatario norteamericano ha asegurado que será Estados Unidos quien lo gestione "todo".

Paralelamente, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha indicado que, además de reservas petrolíferas, Venezuela tiene acero, aluminio y "todos los minerales críticos". "Tienen una gran historia minera que se ha deteriorado", ha subrayado, calificando los recursos naturales venezolanos como "una riqueza que alguna vez fue una de las grandes economías y culturas del mundo, y fue destruida, y ahora el presidente Trump va a arreglarla y restaurarla".

"No es fácil. Está realmente mal, pero tiene potencial", ha matizado el inquilino de la Casa Blanca.

Durante su comparecencia, Trump ha sido preguntado tanto por cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela como por si exigiría a Delcy Rodríguez que permita el regreso de la oposición o que libere a los presos políticos, pero ha aclarado que esa no es su prioridad. "Nos centraremos más en arreglarlo (el país)", ha respondido a la primera. "Todavía no hemos llegado a eso", ha contestado a la segunda.

ESPAÑA NO IMPORTA CRUDO DE VENEZUELA DESDE EL PASADO MES DE MARZO

España no recibe importaciones de crudo procedente de Venezuela desde marzo de 2025, coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta manera, las mismas fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladaron así "un mensaje de tranquilidad, ya que el suministro de petróleo a España se encuentra altamente diversificado".