El precio de la vivienda sube un 12,3% interanual en septiembre, según Tinsa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vivienda nueva y usada en España incrementó su valor medio interanual un 12,3% en septiembre, lo que supone una aceleración de un 1,1% respecto al mes anterior, según el informe mensual IMIE Mercados Locales de Tinsa.

Este incremento sitúa la variación interanual del tercer trimestre de 2025 en 11,9%, mientras que la variación interanual en el mes de septiembre se ha situado entre el 8,6% y el 16,7% en términos nominales y entre el 5,6% y el 13,4% en términos reales.

La directora del servicio de estudios de Tinsa, Cristina Arias, explica que durante el pasado mes de septiembre los precios residenciales "han seguido creciendo por encima de la inflación", con crecimientos superiores al 10% interanual nominal en todas las zonas, a excepción de los municipios de interior.

Los mayores crecimientos se han dado en territorios insulares, donde el precio medio se sitúa un 20% por encima de los máximos de la burbuja de 2007 en términos nominales y un 14% por debajo descontando inflación; capitales y grandes ciudades, donde se sitúa por debajo de esos máximos.

El aumento de los precios, según Arias, "comienza a reflejarse en la tasa de esfuerzo teórico de compra", que aumenta tras varios trimestres de senda decreciente, mientras que la demanda residencial se mantiene en un volumen elevado y próximo a máximos, debido a un coste hipotecario moderado y una tasa de ahorro del hogar medio por encima de la media histórica.

La directora defiende que, pese a la evolución creciente de los datos visados de dirección de obra, la construcción de vivienda es aún insuficiente para aliviar las tensiones de precios, que acumulan un aumento de casi un 60% desde los mínimos de la crisis financiera.