El primer Consejo Empresarial España-Ucrania analiza en Kiev oportunidades de reconstrucción e inversión

Consejo Empresarial España-Ucrania, presidido por los ministros de Economía de ambos países, en Kiev (Ucrania), a 16 de julio de 2026. - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Bilateral España-Ucrania ha celebrado este jueves en la capital ucraniana, Kiev, su primera reunión con empresas de ambos países, en la que se han analizado oportunidades de colaboración para la reconstrucción del país y de inversión en sectores estratégicos como infraestructuras o energía.

Organizado por las Cámaras de Comercio de España y de Ucrania, el foro empresarial se ha constituido este jueves con el objetivo de reforzar las relaciones económicas entre ambos países y favorecer la participación de las empresas españolas en los procesos de inversión, modernización y reconstrucción de Ucrania, según informan ambas en un comunicado conjunto.

Durante el mismo, las empresas participantes han analizado las "oportunidades de colaboración en ámbitos estratégicos" para la recuperación y modernización de Ucrania y los mecanismos necesarios para "facilitar una mayor participación del sector privado" en proyectos de reconstrucción, desarrollo de infraestructuras, energía, industria, tecnología, agroalimentación y servicios avanzados.

"Iniciativas como esta son esenciales, porque crean una plataforma estructurada de diálogo entre las empresas y las autoridades públicas y permiten conocer de primera mano las oportunidades, inquietudes y retos a los que se enfrentan las empresas sobre el terreno", ha destacado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El ministro ha señalado el "compromiso firme" español con Ucrania para "superar los retos inmediatos derivados de la guerra" y para "sentar las bases de un futuro resiliente, moderno y próspero".

En esa línea, ha aclarado que "la reconstrucción no consiste únicamente en reconstruir lo dañado", sino en "crear las condiciones para un crecimiento sostenible, la integración económica y la competitividad a largo plazo".

Su homólogo, el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksii Sobolev, ha hecho referencia a los "numerosos proyectos estratégicos" en los que se encuentran inmersas las empresas y cómo esta cooperación se ha convertido en "un auténtico partenariado", de acuerdo con la nota de prensa.

Las Cámaras de Comercio resaltan que este Comité Bilateral aspira a convertirse en un "instrumento estable de diálogo" entre las comunidades empresariales de ambos países que traslade propuestas a las Administraciones públicas.

Por su parte, el presidente de Oesía, Luis Furnells --que ostenta la presidencia de la sección española del Consejo Empresarial España-Ucrania--, resalta que España cuenta con empresas con "altas capacidades" en seguridad, defensa y gestión de infraestructuras críticas y con "disposición de impulsar la transferencia de conocimiento, la innovación conjunta y el desarrollo de capacidades industriales compartidas".

Además, llama a tener una mirada de "largo alcance" y aspirar a reconstruir Ucrania, pero también a "edificar una economía más fuerte, una industria más competitiva y tecnológicamente más avanzada, lo que redundará en una Europa más segura".

Finalmente, el vicepresidente de Asuntos Globales de MHP y presidente de la sección ucraniana del Consejo Empresarial, Mykhailo Bno-Airiian, apunta que "España puede convertirse en uno de los principales aliados de Ucrania dentro de la Unión Europea" y que las empresas españolas "pueden desempeñar un papel clave" ante la búsqueda de socios por parte de las compañías ucranianas, que "siguen invirtiendo, modernizando su producción y creando empleo pese a la guerra".

Carlos Cuerpo se encuentra este miércoles y jueves en Ucrania junto con unas 47 empresas españolas para acompañarlas ante oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos y apoyar en la reconstrucción del país, según han informado fuentes de su Ministerio. Además de este acto de constitución del Consejo Empresarial hispano-ucraniano, la agenda incluía la celebración de la quinta comisión mixta hispano-ucraniana, un encuentro empresarial y la firma de acuerdos.