Archivo - El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, tiene previsto asistir a la cumbre del Consejo Europeo en el edificio Europa de Bruselas. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha defendido este jueves que el exgobernador del Banco Central neerlandés Klaas Knot reúne un perfil más adecuado que el español Pablo Hernández de Cos para afrontar los desafíos del Banco Central Europeo (BCE) durante los próximos años; a su llegada a la cumbre en la que los líderes de la UE esperan consensuar el relevo de Christine Lagarde al frente de la institución monetaria.

"He dicho desde el principio que son dos buenos candidatos, simplemente creo que Knot se ajusta mejor a los desafíos de nuestro tiempo", ha señalado a su llegada a la cumbre extraordinaria en Bruselas, a la que no asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha delegado su representación en el mandatario francés, Emmanuel Macron, por coincidir la cita con los últimos días de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El primer ministro neerlandés ha reivindicado la experiencia de Knot como gestor de crisis y ha advertido de que el aumento de la deuda y de los tipos de interés en varios países europeos augura unos años "muy impredecibles" en los que conviene contar con alguien que "sepa cómo actuar".

Así, pese a reconocer que los grandes países europeos mantienen negociaciones sobre la sucesión de Lagarde, Jetten ha incidido en la importancia de que la elección no se resuelva en reuniones "a puerta cerrada" y ha defendido la necesidad de discutir con el resto de líderes qué esperan del BCE en materia de control de la deuda y de la inflación.

"Nunca se ha llegado a una votación cuando se trata del presidente del Banco Central Europeo. Por tanto, espero que hoy podamos alcanzar un acuerdo después de un buen debate", ha apuntado al ser preguntado por hasta dónde está dispuesto a defender la candidatura neerlandesa.

Las declaraciones de Jetten llegan en un momento en el que diversas fuentes diplomáticas destacan el amplio respaldo que recaba la candidatura de Hernández de Cos, que se vio reforzada a mediados de noviembre después de que Francia y Alemania encauzaran un acuerdo para el reparto de los tres puestos vacantes de la cúpula del BCE en el que reservaban la presidencia al español.

La intención es que los líderes cierren este jueves un pacto político sobre los nombramientos antes de entrar en las negociaciones del próximo presupuesto comunitario, principal motivo de la convocatoria de la cumbre extraordinaria.

De alcanzarse un consenso, las candidaturas se someterán a consulta del Parlamento Europeo y del Consejo de Gobierno del BCE con vistas a formalizar los nombramientos en la reunión de diciembre.