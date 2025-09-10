La producción industrial modera su crecimiento en julio al 2,3% y suma dos meses de alzas

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles- Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio y la más elevada desde octubre de 2024.

LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO LIDERA LOS DESCENSOS

El crecimiento de la producción industrial en julio en un 2,3% fue resultado de los ascensos en todos los sectores, menos en los bienes de equipo, donde la producción descendió un 1,1% interanual.

El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+5,6%), seguido de los bienes de consumo duradero (+3,9%), bienes intermedios (+3%) y bienes de consumo no duradero (+2%).

Por ramas de actividad, los mayores descensos interanuales de la producción en julio se registraron en la industria del cuero y del calzado (-10,8%), artes gráficas (-4,9%) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (-4,7%).

Por contra, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de productos informáticos (+14,2%), suministro de agua (+7%) y fabricación de bebidas (+6%).

En los siete primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 0,6% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,3%) y el avance de la fabricación de productos informáticos en un 5,6%.

CINCO COMUNIDADES RECORTAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Doce comunidades autónomas aumentaron en julio su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, especialmente Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%), Asturias (+8,3%), Galicia (+6,3%) y Aragón (+4,5%).

Por contra, los únicos descensos se produjeron en cinco regiones, concretamente, en Extremadura (-9,4%), Comunidad Valenciana (-1,9%), Cantabria (-1,7%), Castilla-La Mancha (-0,7%) y Cataluña (-0,2%).

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BAJA UN 0,5% EN TÉRMINOS MENSUALES

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).