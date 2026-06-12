La producción del sector de la construcción se eleva un 1,4% en abril tras tres meses de retrocesos

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se elevó en abril un 1,4% en la serie original y rompe con tres meses consecutivos de caídas, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de la producción del sector en el mes de abril fue consecuencia del avance de la ingeniería civil, que se impulsó un 26,7%, así como de la subida de las actividades de construcción especializada, que crecieron un 6,7%. Por el contrario, se anotó una fuerte caída en la construcción de edificios, que retrocedió un 29,5% interanual.

En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un descenso del 3,8% en el mes de abril respecto a igual mes de 2025, frente al retroceso del 5,8% registrado en marzo.

Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentaron tasas de variación anual positivas en dos de las tres divisiones analizadas. Ingeniería civil registró el mayor aumento (26,6%), mientras que el único descenso se dio en construcción de edificios (-30,5%).

En tasa mensual (abril sobre marzo), la producción de la construcción, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,9%, lo que supone 1,5 puntos inferior a la del mes anterior.

De las tres divisiones analizadas, la ingeniería civil presentó la única tasa mensual positiva (11,5%), mientras que las actividades de construcción especializada registraron el mayor descenso (-0,8%).

Esta estadística, de nombre IPCO, sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE.

El indicador IPCO tiene como objetivo medir la evolución mensual de la actividad de las empresas que forman parte del sector de la construcción en España, a partir de su valor añadido.

El IPCO se adapta a los requerimientos europeos, por lo que se trata de un indicador homologado y comparable en el ámbito de la UE.

Estadística ha explicado que la cifra de negocios de una empresa está compuesta por dos elementos: la producción y el precio unitario o coste de ésta. Por tanto, considera que la forma más precisa de estimar la producción es eliminando el efecto de los precios de la cifra de negocios, mediante la deflactación de la misma.

Con el fin de limitar en la medida de lo posible la carga a las empresas informantes, el IPCO solicita a las empresas información sobre su cifra de negocios exclusivamente, en lugar de pedir sus ventas y otros componentes del negocio para llegar a calcular la cifra de negocios. De esta forma, el método es similar al utilizado para la producción en el sector servicios.