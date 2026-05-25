La producción del sector servicios se dispara un 4,1% en marzo y suma dos meses de ascensos

Producción del sector servicios - EPDATA

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios subió un 4,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,4 puntos superior a la registrada en febrero, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de marzo, la más pronunciada desde el pasado mes de diciembre, la producción del sector servicios encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales después del repunte del 0,7% registrado en febrero.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción de los servicios aumentó un 3% interanual en marzo, ampliando en 1,9 puntos el ascenso experimentado el mes previo.

En términos mensuales (marzo sobre febrero), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, se disparó un 1,4%, su mayor alza mensual desde enero de 2025, cuando subió un 1,5%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de la producción del sector sevicios

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