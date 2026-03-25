La producción del sector servicios rompe con año y medio de avances tras caer un 0,6% en enero

Archivo - Un repartidor con una carretilla- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La producción del sector servicios bajó un 0,6% en enero en relación al mismo mes de 2025, rompiendo así con 18 meses consecutivos de ascensos interanuales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro del sector servicios, el comercio recortó su producción un 1% interanual en enero, mientras que los otros servicios, donde se incluyen transporte y almacenamiento, y hostelería, disminuyeron su producción un 0,4%.

Por actividades, los descensos más significativos correspondieron a actividades administrativas de oficina (-10,1%), transporte aéreo (-8,7%), otra maquinaria y equipos de suministros (-6,8%) y otro comercial al por mayor especializado (-6,2%).

Por contra, las mayores alzas interanuales de la producción en enero, con ascensos de dos dígitos, se las anotaron los servicios de información y programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, con incrementos del 21,7% y del 12%, respectivamente.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción de los servicios aumentó un 0,9% interanual en enero, moderando en 2,5 puntos el ascenso experimentado el mes previo.

Dentro de la serie corregida, el comercio elevó su producción un 0,6% interanual en el arranque del año, mientras que los otros servicios la aumentaron un 1%.

LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CAE UN 0,9% EN EL PRIMER MES DEL AÑO

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, cayó un 0,9%, su mayor retroceso mensual desde abril de 2023.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.