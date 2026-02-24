La producción del sector servicios sube un 3,5% en 2025, su mayor incremento desde 2022

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios subió una media del 3,5% en 2025, tasa seis décimas superior a la de 2024 y la más elevada desde el año 2022, cuando se disparó un 7,1%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último mes de 2025, la producción del sector servicios avanzó un 5% respecto a diciembre de 2024, tasa 2,6 puntos superior a la de noviembre.

Con la subida de diciembre de 2025, la producción del sector servicios encadena 18 meses consecutivos de alzas interanuales.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción de los servicios aumentó una media del 3,4% el año pasado y un 3,8% en diciembre en tasa interanual, un punto más que en noviembre.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,6% tras dos meses de retrocesos.

