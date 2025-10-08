La producción de servicios bajó en julio un 0,2% en la eurozona y un 0,1% en la Unión Europea

Archivo - Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

En España se redujo un 0,1% en el mes y mejoró un 1,9% interanual

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La producción de servicios de la eurozona bajó en julio un 0,2% respecto al mes anterior, cuando cayó un 0,1%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024, aumentó en un 1,2%, según ha informado este miércoles Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el dato se redujo un 0,1% desde junio, mes en el que se mantuvo estable. En cifras interanuales, la producción fue un 1,8% superior.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de información, los mayores descensos mensuales se registraron en Eslovaquia (-1,8%), Estonia (-1,4%) y Eslovenia (-1%), mientras que las principales mejoras se observaron en Luxemburgo (9,4%), Bélgica (2,1%) y Rumanía (1,9%).

En términos anuales, las lecturas en negativo más abultadas se anotaron en Luxemburgo (-44%), Austria (-1,3%) y Eslovaquia (-0,6%). Después, las subidas más intensas se dieron en Grecia (15,8%), Lituania (11,1%) y Dinamarca (9%).

En el caso de España, la provisión de servicios retrocedió un 0,1% en julio desde el avance previo del 0,2%, al tiempo que, frente al mismo mes de 2024, la producción mejoró en un 1,9%.