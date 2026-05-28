La productividad española se sitúa un 3,9% por encima del nivel del año 2000, según Fundación BBVA e Ivie

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Varios billetes EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS 09/1/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La productividad total de los factores (PTF) ha crecido un 0,9% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026, manteniendo el ritmo de mejora del último trimestre de 2025 --aunque por debajo del mostrado en 2024-- y se sitúa un 3,9% por encima del nivel del año 2000.

Así se desprende del 'Observatorio de la Productividad y Competitividad de España', publicado este jueves por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en el que se recogen los datos de la productividad total de los factores (PTF), un indicador de eficiencia productiva que compara el Valor Añadido Bruto (VAB) generado con la aportación conjunta de los factores de producción empleados (capital y trabajo).

En concreto, el informe apunta a que la productividad total de los factores (PTF) ha crecido un 0,9% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026. Aunque es un crecimiento más modesto del que se observaba hasta la mitad del año pasado, se ha estabilizado en los dos últimos trimestres en valores cercanos al 1%.

Según ponen de relieve los expertos, el crecimiento del PIB español combina la creación de empleo y la acumulación de capital con el aumento de la productividad, lo que implica un cambio en el patrón de crecimiento respecto al patrón tradicional. El cambio empezó a observarse en la recuperación después de la Gran Recesión y se sostiene también en la recuperación postpandemia.

Los datos también reflejan que en el primer trimestre de 2026 la productividad por hora trabajada ha aumentado un 1%, una tasa similar a la del último trimestre de 2025 y a la del conjunto del año 2025. La productividad del capital aumentó a una tasa ligeramente superior a la del trimestre anterior (0,7% frente a 0,6%).

Desde 2000 la productividad del trabajo (por hora) ha aumentado un 22,6% debido, fundamentalmente, a la intensa destrucción de empleo que se produjo durante la Gran Recesión; también ha alcanzado ya niveles superiores a los de antes de la pandemia. "Por tanto, desde principio de siglo se han combinado mejoras en la productividad del trabajo con crecimientos del empleo", han explicado los expertos.

En la productividad del capital se observa una trayectoria muy diferente a la del trabajo, pues actualmente es un 20% inferior a la del año 2000. Ahora bien, después de la Gran Recesión cambió la tendencia continuamente decreciente que la había caracterizado hasta ese momento.

Esa recuperación se truncó por la Covid-19, pero posteriormente ha sido sostenida y se han alcanzado ya los niveles previos a la crisis sanitaria. El nivel de la productividad del capital a principios de 2026 es similar al de 2011 y al de 2019, y en los últimos cuatro trimestres se ha estabilizado.

CRECIMIENTO INTENSO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

El aumento de la productividad total de los factores en el primer trimestre de 2026 ha sido particularmente intenso en el sector de la construcción, con un incremento interanual de casi el 3,1%, siendo más moderado en el sector servicios (1,3%) y todavía más en el energético (0,6%). En los sectores primario y las manufacturas la contribución de la productividad ha sido negativa (-4,5% y -2,1% respectivamente).

Según se especifica, los servicios muestran un comportamiento dual, igual que en trimestres anteriores. Mientras la productividad aumenta más que en la media de la economía en comercio, transporte y hostelería (4,3%) y en información y comunicaciones (5,9%), en otros sectores desciende (actividades financieras y de seguros, -4,5%; actividades inmobiliarias, -1,2%; Administración Pública, educación y sanidad, -1,4%).