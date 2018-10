RSC.-Tribuna de Expertos: Peru Sasia, director de Proyectos de Fundación FIARE para la Inversión y el Ahorro Responsable

Actualizado 04/06/2007 13:59:02 CET

"Los criterios de la Banca Ética"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto FIARE surge en el año 2003 con el objetivo de constituir en el plazo de unos siete años una Cooperativa de Crédito que opere con los criterios de la Banca Ética. El proyecto es impulsado por redes territoriales que aglutinan a diversos movimientos sociales de los ámbitos de la lucha contra la exclusión social, la cooperación al desarrollo, la economía solidaria, el comercio justo o el consumo responsable y aspira a convertirse en un referente para aquellas personas y organizaciones que buscan otras propuestas de intermediación financiera.

A día de hoy, el Proyecto tiene una oficina permanente en Bilbao, y presencias regulares en San Sebastián, Pamplona, Madrid y, en las próximas semanas, en Vitoria. También está trabajando para tener en los próximos meses una oficina permanente en Barcelona. Es precisamente allí donde Fiare y la organización FET (Financiación Ética y Solidaria) acogen los días 14 y 15 de Junio la Asamblea de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos -FEBEA-.

El modelo de Banca ética Ciudadana que propone el Proyecto Fiare es una propuesta de intermediación financiera que se asienta sobre cuatro pilares fundamentales:

1.- Crédito al servicio de la justicia: El primer valor sobre el que se asienta este proyecto es su vocación de transformación e inclusión social mediante el crédito. De esta manera, los ámbitos prioritarios para su actividad financiera serán la cooperación al desarrollo, la inserción social de personas en situación o riesgo de exclusión social, los proyectos que promuevan la sostenibilidad medioambiental, así como otros que persigan la creación y difusión de pensamiento y valores sociales solidarios y transformadores.

2.- Intermediación financiera desde las redes ciudadanas: Las necesidades a las que este proyecto quiere responder precisan de respuestas que no pueden ser reducidas al apoyo financiero a través del crédito, sino que requieren del concurso de las redes y organizaciones de la sociedad civil que, desde diferentes perspectivas, intervienen en su transformación.

Este proyecto se sustenta y nace al servicio de este rico tejido ciudadano, por lo que se alinea con los objetivos de otros movimientos sociales del ámbito de la economía solidaria, como el comercio justo, las empresas sociales y de inserción, la cooperación al desarrollo y, en general, con todas aquellas redes que trabajan por la superación de las desigualdades que genera hoy en día la esfera económica.

3.- Ahorro responsable, participación y transparencia: Un proyecto de intermediación financiera de este tipo, requiere de la participación activa de personas y entidades que estén dispuestas a poner sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa.

Se trata de crear un instrumento bancario que esté en manos y al servicio de la ciudadanía y de sus organizaciones, un proyecto, por tanto, en el que la transparencia y la participación son sus principales señas de identidad.

4.- Carácter no lucrativo e interés común: Este proyecto es esencialmente no lucrativo. Su enfoque sobre la rentabilidad es alternativo al que convencionalmente se utiliza en el ámbito financiero y bancario. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad y el beneficio económico no es su objetivo. Por ello, el interés de obtener beneficios de los excedentes económicos no es la única ni la principal motivación de ninguno de sus participantes.

Desde 2004, FIARE tiene firmado un acuerdo de colaboración con Banca Popolare Etica, una Cooperativa de Crédito nacida en Italia en 1995 que es hoy un referente consolidado de banca ética en Europa.

Fruto de dicho acuerdo, FIARE ha puesto en marcha actividades de agente orientadas a comercializar en el Estado español productos financieros de esta entidad italiana que permitan ir haciendo el camino necesario para poder operar autónomamente en torno al año 2010. En su primer año y medio de actividad, el Proyecto FIARE ha promovido la captación de cerca de 9 millones de euros de depósitos y ha aprobado préstamos por un valor de 6 millones de euros.

El Proyecto FIARE recogerá asimismo desde el próximo 12 de junio el capital social necesario para la constitución de la Cooperativa de Crédito. Este capital social, que cualquier ciudadano u organización puede suscribir, permitirá consolidar la base social que desarrolle el Proyecto Fiare en el futuro.

La campaña de recogida comienza en el País vasco, donde el Proyecto espera recoger 1,5 millones de euros en los próximos cuatro años, en aportaciones mínimas de 100 euros para personas físicas y 500 euros para organizaciones. El objetivo para todo el Estado se sitúa en torno a los 6 millones de euros de capital social captado, procedentes de una amplia base social que reúna a varios miles de personas y organizaciones.

El proyecto FIARE, por tanto, propone un modelo empresarial responsable, desde un concepto de responsabilidad social que algunos han llamado de "empresa ciudadana". Una empresa que asume, con todas sus consecuencias, el papel protagonista que debe tener en nuestra sociedad. Que sus modos de gestión, sus líneas de negocio, el destino de sus excedentes, sus políticas de contratación, etc respondan a una actitud de liderazgo en la transformación social.

Superando el modelo de la empresa como organización que atiende, desde sus fines propios, las demandas de los afectados, para pasar a un modelo de interacción profunda, en el que el propio proyecto empresarial se va construyendo en función de lo que la sociedad a la que pertenece va descubriendo, convirtiéndose él mismo en tractor de cambio social.