Sánchez anuncia un nuevo decreto anticrisis a finales de junio

Sigue en directo la última hora del acuerdo de paz en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control - Marta Fernández - Europa Press
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: miércoles, 17 junio 2026 9:21
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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán.

Según ha explicado, será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

En la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha dicho que el Gobierno ya está hablando con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios y espera que esta vez se sume el PP para garantizar su aprobación.

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