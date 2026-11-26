(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la - Alberto Ortega - Europa Press

Abascal y Feijóo acusan al Gobierno de empobrecer a la clase media y proponen recortes en asesores, altos cargos o subvenciones

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio a las elecciones, Ada Colau, han advertido de que los españoles tendrán que decidir este domingo en las elecciones generales si quieren que la economía "continúe avanzando" o que "involucione" con la "motosierra" de Vox y las "tijeras" del Partido Popular.

El debate de la Academia de la Televisión ha enfrentado este jueves a los cuatro candidatos en torno a la economía, el coste de la vida y el gasto público. El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusado al Gobierno de empobrecer a la clase media, y Sánchez y Colau han advertido de los recortes de un posible Gobierno entre PP y Vox.

Colau ha cargado contra la propuesta de Vox de reducir en 112.000 millones el gasto público, algo que, a su juicio, desmantelaría los servicios públicos y que bebe de las recetas del presidente Argentino, Javier Milei. La candidata de Frente Amplio ha indicado que Argentina ha entrado en recesión técnica, con dos trimestres seguidos de caída del PIB. "Es desmantelar los servicios públicos y las pensiones. No lo vamos a permitir", ha afirmado.

De su lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado que el próximo Gobierno debe dejar de ser "un enemigo de los trabajadores" y, aunque ha reconocido que los datos macroeconómicos parecen buenos, ha asegurado que solo benefician "a los poderosos y al Ibex 35".

Además, Abascal ha atribuido el estancamiento de los sueldos así como el problema de la vivienda a la "inmigración masiva" y ha lamentado que 1,2 millones de españoles han emigrado desde 2011. "Ingenieros, médicos, albañiles, temporeros... Queremos a los nuestros de vuelta", ha señalado.

También ha criticado el Pacto Verde y el acuerdo con Mercosur que, según él, amenazan dos millones de empleos en la automoción. También ha propuesto eliminar el 100% de las subvenciones a partidos, patronales, sindicatos y ONG ideológicas, o al menos reducirlas un 50%.

De su lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que recortará "asesores, altos cargos" y "toda indecencia y corrupción".

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