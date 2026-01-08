Sánchez cruza "los dedos" para que finalmente se proceda a la firma de acuerdo con Mercosur en próximos días

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). La Conferen - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que cruza "los dedos" para que finalmente se produzca próximamente la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur ya que considera que supondría un "paso de gigante" para fortalecer la relación entre los Veintisiete y América Latina.

"Creo que estamos, cruzo los dedos, a las puertas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por el cual ha trabajado mucho España", ha trasladado el presidente durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sus palabras se producen ante la perspectiva de que esta misma semana los Veintisiete autoricen por mayoría cualificada el mandato negociador, lo que allanaría el camino para que la firma del acuerdo con el bloque que componen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudiera producirse en los próximos días.

En opinión del presidente, si después de décadas de negociación finalmente se firma el acuerdo, la UE estará dando "un paso de gigante" para reforzar su relación con América Latina y el Caribe.

Para Sánchez, en un momento como el actual de reorganización del orden mundial "Europa necesita aliados, necesita amigos". "Creo que si hay un continente con el que compartimos muchas cosas, no solamente desde el punto de vista español, sino europeo, es precisamente el continente iberoamericano", ha defendido, subrayando que "Latinoamérica no puede seguir siendo la gran olvidada de Europa".

En esta misma línea, ha defendido que España también apuesta por "acuerdos comerciales con India, con Indonesia, con México y el acuerdo digital con Corea del Sur".

También se ha referido al acuerdo con Mercosur el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "Debe ser concluido, llevamos 25 años arrastrando esta negociación, nO hay ya más excusas para dilatarlo", ha subrayado.

El ministro ha llamado la atención sobre que el hecho de que la UE y Mercosur conformarían "la zona de libre comercio más importante del mundo con 700 millones de personas y que supondría un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles". "No es solo un acuerdo comercial, es también el compromiso político de asociación que ofrecemos a esa región del mundo", ha incidido.