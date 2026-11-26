El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno este jueves. - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "cuento" las dudas manifestadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situación de las cuentas públicas que, según ha defendido, están auditadas por varios organismos nacionales e internacionales.

Durante el debate de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por la Academia de la Televisión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez ha acusado a Feijóo de poner en duda el estado de las cuentas públicas para tener una "excusa" para subir impuestos o hacer recortes, como ya hiciera el expresidente Mariano Rajoy.

"El señor Feijóo vuelve a poner en duda el estado de las cuentas públicas, y yo quiero informar a los telespectadores de que las cuentas públicas son auditadas por la IGAE, por el Instituto Nacional de Estadística, por el Banco de España, por Eurostat, por la Comisión Europea, por el Tribunal de Cuentas y esto es un cuento que se ha inventado el señor Feijóo para justificar subidas masivas de impuestos a la clase media trabajadora o recortes masivos al Estado de bienestar", le ha espetado el jefe del Ejecutivo.

A continuación, ha recordado que Mariano Rajoy ya hizo lo propio en 2011 y "congelaron los sueldos a los funcionarios, se congeló el salario mínimo interprofesional, se congelaron también las pensiones y se metió un tajo de 9.000 millones de euros a la educación pública y a la sanidad pública".

"Si fue usted el que votó a favor de la congelación y del recorte de funcionarios", le ha reprochado Feijóo, que ha prometido realizar una auditoría de la situación de las cuentas públicas.

Sánchez ha concluido asegurando que España es un "país serio" y pidiendo a Feijóo "que no busque excusas para hacer recortes y subidas de impuestos".