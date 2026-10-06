El sí del PNV allana la convalidación del decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso

1123453.1.260.149.20261006174427 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sí del PNV al decreto ley con medidas de vivienda aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros y anunciado este martes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, allana su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. Sin embargo, el segundo decreto con la renovación automática de los alquileres previsiblemente se derogará ante el voto en contra anunciado por los nacionalistas vascos.

Esos dos decretos leyes se elevaron al Pleno del Congreso el pasado viernes y acabaron derogados. El primero, con medidas más generales, se tumbó con los votos de PP, Vox y Junts, mientras que el segundo, además de esos tres partidos, también fue rechazado por PNV y Coalición Canaria.

La caída de esos decretos leyes provocó el adelanto de elecciones generales por Pedro Sánchez al 29 de noviembre y la consecuente disolución del Congreso y el Senado. Ya con las Cortes disueltas, el Gobierno ha vuelto a aprobar en Consejo de Ministros los decretos derogados con pequeñas variaciones para que no sean exactamente iguales.

Eso sí, en lugar de ir al Pleno donde se confirmó que no hay mayoría para aprobarlos, los textos se votarán en el Diputación Permanente, que es el órgano del Congreso que queda activado con las Cortes disueltas y donde sí tiene los números para salvar al menos el decreto con medidas generales de vivienda.

LA LLAVE LA TENÍA EL PNV

En concreto, este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de partidos de izquierdas tiene 34 escaños conformados por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts.

De este modo, el PNV tenía la llave para los dos decretos. Cuando se conoció que el Gobierno pensaba volver a aprobar los decretos, el PNV dijo que estudiaría los documentos para decidir su voto, y finalmente y tal como ya ocurrió en el Pleno, los vascos votarán a favor del primero decreto y en contra del segundo.

Así las cosas, el decreto con la prohibición de desahucios, los límites a los fondos 'buitre' en la compra de vivienda o con bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos podrá convalidarse con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, con la renovación automática del alquiler, sigue sin tener mayoría en este órgano.