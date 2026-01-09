Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) afirman que el acuerdo sobre financiación beneficiará a todas las CCAA

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), durante una rueda de prensa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han puesto en valor que el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica beneficiará a todas las comunidades autónomas y no únicamente a Catalunya.

Así lo han resaltado ambos dirigentes este viernes en declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que Álvarez ha defendido que "todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades" y se ha mostrado confiado en que los dirigentes autonómicos de todo el país son conscientes de ello.

El líder de CCOO, por su parte, ha dicho que todos los responsables políticos están deseando que se normalice la situación ya que "hay infrafinanciacion y se necesita mejorar la inversión pública en un momento de transformación del modelo productivo que se está dando en buena parte de nuestro país".

Ambos se han mostrado prudentes, sin embargo, respecto al avance del acuerdo, que ya ha recibido las críticas de otras formaciones políticas como Junts y aún no ha sido valorado por la patronal, y que deberá aprobarse en un clima político complejo, ha valorado Sordo.

Tanto Sordo como Álvarez también han coincidido en que el incremento de ingresos derivado del nuevo acuerdo de financiación deberá ir destinado a las políticas sociales como la vivienda o la sanidad y la educación, "las grandes competencias de las comunidades autónomas".