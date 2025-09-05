El stock de mercancías en el comercio aumenta un 0,9% en el segundo trimestre y suma 15 trimestres de alzas

Archivo - Zapatos en venta en una feria de stock de mercancías - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 0,9% en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el trimestre previo, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento del segundo trimestre, el stock de mercancías en el comercio encadena ya 15 trimestres de alzas interanuales.

El mayor avance del stock en el segundo trimestre lo experimentó la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+6,4%), mientras que en el comercio mayorista subió un 0,3%. Por contra, en el comercio minorista disminuyó un 1,4%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))