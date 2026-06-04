El stock de mercancías en el comercio sube un 3,9% hasta marzo y encadena 18 trimestres de alzas

El stock de mercancías en el comercio - EPDATA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 3,9% en el primer trimestre, ocho décimas más que en el trimestre previo, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento del primer trimestre, el stock de mercancías en el comercio encadena ya 18 trimestres de alzas interanuales.

El mayor avance interanual del stock en el primer trimestre lo experimentó la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+11,9%), mientras que en el comercio mayorista y el comercio minorista subió un 2,7% y un 1%, respectivamente.

El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del primer trimestre (enero, febrero y marzo) en tasas interanuales.

En enero de este año, el stock de mercancías del sector subió un 3,9% respecto al mismo mes de 2025, mientras que en febrero avanzó un 3,5% interanual y en marzo aumentó un 4,1%, siendo éste último su mayor avance internanual desde octubre de 2023.

Casi todos los sectores presentaron tasas anuales positivas en los meses de enero, febrero y marzo. La única excepción fue el comercio minorista, que bajó un 0,1% en febrero.