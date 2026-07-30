El superávit comercial agroalimentario de la UE aumenta en 2026 pese al descenso de las exportaciones

Archivo - Un bote de cacao, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El superávit comercial agroalimentario de la Unión Europea alcanzó los 19.400 millones de euros entre enero y mayo de 2026, 1.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que tanto las exportaciones como las importaciones retrocedieron respecto a 2025, según el último informe publicado este jueves por la Comisión Europea.

En concreto, las exportaciones agroalimentarias del bloque sumaron 96.900 millones de euros durante los cinco primeros meses del año, un 3% menos que un año antes, mientras que las importaciones cayeron un 5%, hasta los 77.500 millones, por lo que el mayor descenso de las compras al exterior permitió ampliar el saldo comercial positivo.

Las ventas al Reino Unido, primer destino de los productos agroalimentarios de la UE, disminuyeron un 3%, debido principalmente a la caída del valor de los productos de cacao por el descenso de los precios y a la reducción del volumen de cereales enviados al mercado británico.

Además, el cierre del estrecho de Ormuz desde marzo redujo un 28% el valor de las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos y afectó también a las ventas dirigidas a otros países del Golfo, aunque con flujos comerciales menores.

En cambio, Egipto incrementó un 36% sus compras de productos agroalimentarios europeos, impulsadas principalmente por el trigo, mientras que las dirigidas a Ucrania crecieron un 11%, con las bebidas espirituosas como principal motor del aumento.

En cuanto a las importaciones, según explica Bruselas, el descenso acumulado respondió sobre todo a la reducción de las compras de cacao, cereales, semillas oleaginosas y cultivos proteicos. En este contexto, las adquisiciones procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Camerún y Guinea disminuyeron también por la continuidad de la caída de los precios del cacao.

Por el contrario, los envíos desde Argentina aumentaron un 10%, principalmente por el incremento del comercio de semillas de girasol, mientras que los procedentes de Vietnam avanzaron un 9%, impulsados por el mayor volumen de café. Por categorías, las frutas y los frutos secos registraron el mayor crecimiento, con una subida del 4% en valor.