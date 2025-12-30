El superávit por cuenta corriente se impulsa un 47% en octubre por la mejora de bienes y servicios

Archivo - Varios billetes en una mesa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 7.200 millones de euros en octubre, por encima de los 4.900 millones registrados un año antes, un 46,9% más, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En la evolución de la balanza por cuenta corriente en el décimo mes del año destaca la mejora del superávit de la balanza de bienes y servicios, que se eleva a 7.500 millones de euros, frente a los 6.900 millones de octubre de 2024.

Dentro de ésta, el turismo y los viajes contribuyeron con una ligera mejora de su superávit, que alcanzó los 6.700 millones, por encima de los 6.400 millones del mismo mes de 2024, registrando una tasa de crecimiento interanual del 4,7%.

De su lado, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) recortó en octubre su déficit hasta los 300 millones de euros --por debajo de los 2.000 millones del mismo mes del año precedente--.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, registró un crecimiento de su superávit, hasta los 2.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 5,3%.

De esta forma, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, anotó un superávit de 9.100 millones de euros en el décimo mes del año 2025, por encima de los 4.900 millones de un año antes, un 35,8% más.

En cuanto al acumulado de los últimos 12 meses hasta octubre, la capacidad de financiación de la economía española se situó en el 4,2% del PIB, frente al 4,5% de un año antes, al tiempo que cayó en términos nominales hasta los 69.500 millones. No obstante, se mantiene aún más de un punto porcentual superior a la media del período precovid 2014-2019.

También en términos acumulados en el último año, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 3,1% del PIB (51.000 millones), inferior al de octubre de 2024 (3,3% del PIB).