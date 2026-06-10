La tasa de inflación de EEUU escala en mayo hasta 4,2%, el mayor incremento desde hace tres años

Archivo - Bandera de Estados Unidos. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación de Estados Unidos creció hasta el 4,2% interanual en mayo, un aumento de cinco décimas respecto al mes anterior y la mayor subida de los precios desde el mes de mayo de 2023, hace tres años, mientras continúan los efectos de la guerra de Irán iniciada hace más de tres meses, según los datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo.

Los precios de la energía se incrementaron en un 3,9% en el mes de mayo, algo por encima del 3,8% anotado en abril y tras el aumento del 10,9% en marzo, coincidiendo con el comienzo de la ofensiva contra Irán. La inflación de los productos energéticos supuso más del 60% del aumento mensual de dato global.

En esta línea, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, subió en mayo al 2,9% anual, ligeramente por encima del 2,8% registrado en abril.

En términos mensuales, la vivienda también aumentó sus precios en un 0,3% y el índice de los alimentos aumentó un 0,2% durante el mes, con los precios de alimentos en el hogar creciendo un 0,1% y los alimentos fuera del hogar aumentó un 0,3%.