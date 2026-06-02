La tasa de inflación de la eurozona escala al 3,2% en mayo y presiona al BCE

Archivo - 30 April 2026, Hesse, Frankfurt/M.: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), arrives at the press conference after the ECB Governing Council meeting. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se habría situado en mayo en el 3,2%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023, según la lectura preliminar publicada este martes por Eurostat.

El repunte en la tasa de inflación interanual de la zona euro en mayo, tercer mes del conflicto en Oriente Próximo, refleja una subida del 10,9% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 10,8% registrado en abril, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,9% interanual, una décima más que en abril, mientras que los servicios se encarecieron un 3,5% interanual, frente al 3% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en mayo fue del 2,4%, tres décimas por encima del dato de abril.

De su lado, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha acelerado hasta el 2,5% desde el 2,2%.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Malta (2,1%), Alemania (2,7%) y Francia (2,8%). Por contra, las más elevadas se observaron en Bulgaria (6,3%), Lituania (5,1%) y Grecia (5%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en mayo repuntó una décima, al 3,6% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de cuatro décimas.

De este modo, la tasa de inflación armonizada de España fue la más elevada entre las grandes economías del euro.