La tasa de paro de Brasil baja siete décimas en el segundo trimestre, hasta el 5,4%, e iguala mínimos de enero

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de Brasil cerró el segundo trimestre en el 5,4% tras caer siete décimas frente al primero, lo que supuso igualar el mínimo de 2026 alcanzado durante el periodo trimestral de noviembre de 2025 a enero de este año.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 5,9 millones de personas buscaron trabajo sin éxito durante el trimestre finalizado en el ecuador del año, 718.000 menos que entre enero y marzo.

La población ocupada (103,1 millones) registró una subida del 1,1% (1,081 millones) en el trimestre y aumentó un 0,7% con respecto a los datos de 2025 (742.000). La tasa de empleo fue del 58,8%, cinco décimas más que tres meses atrás.

Se contabilizaron dentro del sector privado 39,4 millones de trabajadores con contrato, sin cambios, y 13,6 millones que no tenían, un 2,2% más. Después, constó la existencia de 26,1 millones de autónomos y 13 millones de empleados públicos, sin variación y un 2,6% más, respectivamente.