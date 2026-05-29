La tasa de paro de Colombia cierra abril en el 8,8%, idéntica cifra que en marzo y que hace doce meses

Archivo - Bandera de Colombia en el consulado que el país tiene en Barcelona (España), a 30 de enero de 2026. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de Colombia se situó en abril en el 8,8%, lo que supone la misma cifra que la registrada en marzo y que hace doce meses, según ha informado este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los sectores que más nuevos empleos crearon fueron los de Administración Pública, defensa, educación y salud (234.000), construcción (153.000) y las actividades artísticas y de ocio (148.000). Por el contrario, se destruyeron 85.000 puestos de trabajo en el comercio y reparación de vehículos.

El índice de desocupación masculino fue del 7,1%, mientras que para las mujeres fue del 10,9%, lo que arrojó una brecha de género de 3,8 puntos.

Además, la tasa de ocupación (TO) creció un punto al pasar del 58,1% de abril de 2025 al 59,1% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) repuntó otro punto, hasta el 64,7%, y la proporción de población ocupada de manera informal cayó ocho décimas, hasta el 54,2%. El paro juvenil cerró en el 16,2%.

Las ciudades que registraron un mayor paro fueron Quibdó (25,1%), Cartagena (13,1%) y Riohacha (12,8%), las tres con variaciones estadísticamente significativas. Después, las tasas más bajas se dieron en Villavicencio (7,5%), Pereira (7,6%) y Bucaramanga (7,9%).