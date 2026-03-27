La tasa de paro de México cae en febrero una décima y cierra en el 2,6%

Archivo - Arriado de la bandera mexicana en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de México se situó en febrero en el 2,6%, lo que supone un retroceso de una décima respecto de enero, según se desprende de los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo mes del 2026, la tasa de participación económica se ubicó en el 59%, medio punto por encima de lo registrado en enero, al tiempo que la población en paro cayó en 57.939 personas para situarse en las 1.600.014 desocupados. La informalidad fue del 54,8% en febrero, una décima menos.

Por su parte, la población económicamente activa fue de 61.867.916 personas, esto es 536.349 más que en enero y 1.176.110 más que en febrero de 2025. Asimismo, el número de ocupados alcanzó los 60.267.902, 594.288 más que a inicios del año y 1.100.322 más que hace doce meses.

La población ocupada se distribuyó entre los servicios, con 26,9 millones de trabajadores (44,6%); el comercio, con 11,8 millones (19,6%); la industria, con 9,8 millones (16,2%); el sector primario, con 6,1 millones (10,2%); la construcción, con 4,8 millones (8%); y otras actividades económicas, como fueron la minería, electricidad o el suministro de agua y gas, con 398.000 (0,7%). 392.000 personas (0,7%) no especificaron un área.

En comparación con febrero de 2025, los sectores con mayor crecimiento de sus plantillas fueron el gubernamental y de organismos internacionales (288.000); el de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (268.000); y el industrial (236.000).

Por el contrario, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca destruyeron 113.000 empleos en términos netos; seguidas de otras actividades económicas, con 61.000; y de los restaurantes y servicios de alojamiento, con 59.000.