El Tesoro coloca 2.717 millones en letras a 3 y 9 meses y ofrece los intereses más elevados en más de un año

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.716,65 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año, ante la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalda de precios por la guerra en Oriente Próximo.

En esta tercera subasta del mes de abril, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 5.921 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 998,397 millones de euros en letras a tres meses, y el interés marginal se ha colocado en el 2,123%, por encima del 1,981% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde marzo de 2025. La demanda ha superado los 2.388 millones de euros.

En la subasta a nueve meses, se han adjudicado 1.718,254 millones de euros, más que el importe de demandado por los inversores, y la rentabilidad media se ha situado en 2,471%, mucho más elevado que el 2,175% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más elevado desde enero de 2025.

EL JUEVES ESPERA COLOCAR HASTA 6.000 MILLONES

A la emisión de hoy le seguirá otra esta misma semana, el jueves 16 de abril, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

En concreto, prevé colocar en esta última subasta de abril obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 3 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,737% para obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 3 meses; en el 2,863% para las obligaciones del Estado a 7 años y en el 3,609% para las obligaciones del Estado a 15 años.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.